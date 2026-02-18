Hasta el antimadridista Marc Crosas apoya a Vinicius: «En estas siempre estaré con él»

El mundo está con Vinicius Junior. El brasileño acusó a Prestianni de racismo durante el Benfica-Real Madrid y eso originó un cruce de acusaciones de quién dice la verdad y si verdaderamente le llamó ‘mono’ al brasileño en varias ocasiones. Aunque la verdad está en la cabeza del argentino, varias personalidades del fútbol no han dudado en salir en apoyo del delantero…incluido los antimadridistas.

Dejando los colores a un lado, Marc Crosas se unió en la defensa de Vinicius en unas horas muy duras para él. Aunque sus más críticos le han etiquetado de provocador para justificar los discursos de odio hacia él, en esta ocasión se desmarcó para ponerse su lado: «En estas, siempre estaré con él. El problema nunca serán Vini, Lamine o el Barça celebrando un título en el campo del Español. El problemas son los hijos de puta que hay tanto dentro como fuera del campo que esconden sus frustraciones detrás de supuestas “provocaciones”. Y lo peor es intentar justificarlos…», confesó en su perfil de Twitter.

«El futbol es ese deporte donde grupos fascistas animan en las tribunas con impunidad. Lleno de machismo, racismo, xenofobia, y en el que culturalmente se engaña a la autoridad en el campo y se grita de todo desde la tribuna. El deporte más bonito y el más antideportivo de todos», concluyó. Unas palabras que demuestran que la rivalidad en lo deportivo se queda a un lado para centrarse en acabar con un grave problema que afecta a los futbolistas.

Otros ex jugadores como Ferninand, Rooney, Felipe Melo, Henry, Sneijder y compañía también se han posicionado creyendo la versión de Vinicius. El Benfica y Prestianni se escudan en que no le llamó ‘mono’, pero las imágenes dejan muchas dudas de que el argentino no dijese ningún insulto racista después de taparse la camiseta para que no le vieran las cámaras.