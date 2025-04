El mensaje de Marc Crosas lleno de odio contra el Madrid: «Podrán ganar muchas Champions, pero…»

El barcelonismo intenta desestabilizar al Real Madrid a pocos días de la final de Copa del Rey en La Cartuja de Sevilla. Ésta vez, es Marc Crosas quien atacó al club blanco a través de sus redes sociales personales. El canterano culé, pro catalán y también mexicano, se burló del número de españoles que tiene la plantilla de Chamartín. «El día que te juegas la Liga lo haces con Olmo, Ansu, Eric, Fort, Gavi, Fermín, Lamine, Gerard, Pau… 9 canteranos de 16. Otros lo hacen con solo 1 español en el 11», apuntó el ex centrocampista.

Su reflexión va más allá e incluso se atreve a mencionar la Copa de Europa e intuye que las ‘orejonas’ que levantó el Real Madrid tienen menos sabor y mérito que si las alza el Barcelona. «Ellos seguirán ganando más Champions que nadie, pero el Barça lo hará de vez en cuando levantando la admiración del mundo y eso para el culé tiene un valor incalculable. Inexplicables quizás», siguió.

Para acabar, Marc Crosas se cubrió las espaldas. El Barcelona está en la final de Copa del Rey, en semifinales de la Champions League y también es líder de la Liga. No obstante, nada está ganado todavía. Los culés todavía no han asegurado ninguno de estos tres títulos y el naturalizado mexicano lo sabe y preve lo peor, por si acaso. «Pase lo que pase durante los próximos 32 días, gracias Presi @JoanLaportaFCB por hacernos sentir esto de nuevo», zanjó el ex futbolista.

El dia que te juegas la Liga lo haces con Olmo, Ansu, Eric, Fort, Gavi, Fermín, Lamine, Gerard, Pau,… 9 canteranos de 16. Otros lo hacen con solo 1 español en el 11. Ellos seguirán ganando más Champions que nadie, pero el Barça lo hará de vez en cuando levantando la admiración… — Marc Crosas (@marccrosas) April 22, 2025

Tras su retiro como jugador, Crosas se ha dedicado al análisis deportivo en medios de comunicación, especialmente en México, donde también obtuvo la nacionalidad en 2014. Además, participa activamente en proyectos relacionados con el fútbol, como la Kings League Américas, competición lanzada por Gerard Piqué. Es conocido por ser un pro culé pero también por mantener un fuerte vínculo con sus raíces catalanas.

Marc Crosas sigue los pasos de Freixa

No es el primer ataque por parte de figuras del barcelonismo en estos últimos días. Toni Freixa, ex directivo del Barcelona, atacó al Real Madrid, aunque él lo hizo a través de las supuestas presiones que ejerce el club merengue a Ricardo de Burgos Bengoetxea, el árbitro de la final de Copa del Rey, que fue uno de los protegidos de Negreira en los años dorados del equipo culé.

«Empezaron a presionar al árbitro de la final. Quieren hacer el ambiente irrespirable para cumplir la máxima ‘si ganamos es porque somos mejores y si perdemos es culpa de los árbitros de la mugrienta copa’. Asco inmenso. Nos estamos organizando para hacer cosas. Os informaremos pronto», apuntó Toni Freixa en sus redes sociales personales.

Como desveló OKDIARIO, Javier Enríquez Negreira realizó en abril de 2016 un documento detallado sobre De Burgos Bengoetxea previo a un partido del Barcelona contra el Deportivo de La Coruña. En dicho documento, además de información personal del colegiado vasco, se incluían valoraciones sobre su personalidad y estilo de arbitraje, señalando que «le falta personalidad y experiencia» y recomendando a los jugadores «que hablen mucho con él» por su necesidad de «aprobación de los jugadores».