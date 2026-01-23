Alisha Lehmann, la futbolista más viral, rompe con Douglas Luiz para iniciar un romance con otro famoso jugador

Según medios británicos, Alisha Lehmann ha empezado a salir con Montell McKenzie, un futbolista que, además de su carrera deportiva, se dio a conocer ante el gran público gracias a su participación en Love Island, uno de los realities más populares del Reino Unido. Su paso por el programa le permitió ganar foco mediático y convertirse en un influencer. Las primeras señales de esta nueva relación llegaron, como suele ocurrir hoy en día, a través de las redes sociales. Interacciones llamativas, publicaciones coincidentes y apariciones en los mismos entornos hicieron saltar las alarmas. Aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado oficialmente el romance, ya circulan vídeos y fotos de ambos juntos.

Con millones de seguidores en Instagram, Alisha Lehmann se ha convertido en una de las figuras más influyentes del fútbol femenino. Esa exposición constante hace que cada movimiento suyo, tanto profesional como personal, genere conversación y titulares. Tiene varios millones de seguidores en las redes sociales, aunque la suiza sigue centrada en su carrera deportiva. Lehmann ha insistido en varias ocasiones en que su prioridad sigue siendo el fútbol, aunque reconoce que la fama forma parte inevitable de su día a día.

Por su parte, Montell McKenzie es menos conocido por el fútbol porque su trayectoria es bastante más modesta, pero su participación en el citado programa hace que sea una figura televisiva con mucho tirón en Inglaterra, de ahí que el romance está acaparando tanto protagonismo en la prensa del corazón y las redes sociales.