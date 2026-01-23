Alisha Lehmann, la futbolista más viral, rompe con Douglas Luiz para iniciar un romance con otro famoso jugador
Alisha Lehmann, considerada por muchos como la futbolista más viral del momento, vuelve a acaparar titulares, esta vez por motivos ajenos al terreno de juego. La internacional suiza ha puesto fin a su relación con Douglas Luiz y ha iniciado una nueva etapa sentimental junto a Montell McKenzie, también futbolista y rostro muy conocido en Inglaterra tras su paso por el reality Love Island.
La ruptura con Douglas Luiz, ahora futbolista del Nottingham Forest, no ha pillado del todo por sorpresa a los seguidores de la pareja. En los últimos meses, ambos habían reducido notablemente sus apariciones juntos en redes sociales, algo que no pasó desapercibido para los más atentos. Lehmann y Luiz, que compartieron equipo en el Aston Villa, habían sido una de las parejas más mediáticas del fútbol, especialmente por ella. Sin grandes comunicados ni mensajes públicos, la relación habría llegado a su fin de manera discreta. Ninguno de los dos ha querido entrar en detalles sobre los motivos de la separación, aunque el silencio duró poco, ya que pronto comenzaron a surgir rumores sobre un nuevo romance en la vida de la futbolista suiza.