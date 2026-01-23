Las redes arden

Alisha Lehmann, la futbolista más viral, rompe con Douglas Luiz para iniciar un romance con otro famoso jugador

Alisha Lehmann, la futbolista más viral, ha roto su relación con Douglas Luiz

Para iniciar un romance con otro famoso jugador e influencer

Se trata de Montell Mckenzie, que ha participado en el reality 'Love Island'

Alisha Lehman en redes.

Alisha Lehmann, considerada por muchos como la futbolista más viral del momento, vuelve a acaparar titulares, esta vez por motivos ajenos al terreno de juego. La internacional suiza ha puesto fin a su relación con Douglas Luiz y ha iniciado una nueva etapa sentimental junto a Montell McKenzie, también futbolista y rostro muy conocido en Inglaterra tras su paso por el reality Love Island.

La ruptura con Douglas Luiz, ahora futbolista del Nottingham Forest, no ha pillado del todo por sorpresa a los seguidores de la pareja. En los últimos meses, ambos habían reducido notablemente sus apariciones juntos en redes sociales, algo que no pasó desapercibido para los más atentos. Lehmann y Luiz, que compartieron equipo en el Aston Villa, habían sido una de las parejas más mediáticas del fútbol, especialmente por ella.  Sin grandes comunicados ni mensajes públicos, la relación habría llegado a su fin de manera discreta. Ninguno de los dos ha querido entrar en detalles sobre los motivos de la separación, aunque el silencio duró poco, ya que pronto comenzaron a surgir rumores sobre un nuevo romance en la vida de la futbolista suiza.

Alisha Lehmann y su nuevo amor

Según medios británicos, Alisha Lehmann ha empezado a salir con Montell McKenzie, un futbolista que, además de su carrera deportiva, se dio a conocer ante el gran público gracias a su participación en Love Island, uno de los realities más populares del Reino Unido. Su paso por el programa le permitió ganar foco mediático y convertirse en un influencer. Las primeras señales de esta nueva relación llegaron, como suele ocurrir hoy en día, a través de las redes sociales. Interacciones llamativas, publicaciones coincidentes y apariciones en los mismos entornos hicieron saltar las alarmas. Aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado oficialmente el romance, ya circulan vídeos y fotos de ambos juntos.

Con millones de seguidores en Instagram, Alisha Lehmann se ha convertido en una de las figuras más influyentes del fútbol femenino. Esa exposición constante hace que cada movimiento suyo, tanto profesional como personal, genere conversación y titulares. Tiene varios millones de seguidores en las redes sociales, aunque la suiza sigue centrada en su carrera deportiva. Lehmann ha insistido en varias ocasiones en que su prioridad sigue siendo el fútbol, aunque reconoce que la fama forma parte inevitable de su día a día.

Por su parte, Montell McKenzie es menos conocido por el fútbol porque su trayectoria es bastante más modesta, pero su participación en el citado programa hace que sea una figura televisiva con mucho tirón en Inglaterra, de ahí que el romance está acaparando tanto protagonismo en la prensa del corazón y las redes sociales.

