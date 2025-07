Alisha Lehmann: la futbolista que incendia las redes reta a España en la Eurocopa

El España-Suiza de cuartos de final de la Eurocopa de Suiza contará con la futbolista más influyente del planeta. No es ni la Balón de Oro, Alexia Putellas, ni la ex jugadora del Barça y estrella helvética Ana-Maria Crnogorcevic. De hecho, no es ni titular con su selección. Pero Alisha Lehmann se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del fútbol femenino. Se trata de la jugadora con más seguidores del mundo en redes sociales y estará en la primera final que jugará la selección española en el que quieren que sea su Mundial.

Delantera de la Juventus de Turín, Lehmann destaca prácticamente más fuera de los terrenos de juego que dentro. Aprovechando su tirón como deportista de élite, se ha convertido en un reclamo publicitario para las marcas, que se pelean por ella. No es para menos. Se trata de una de las caras más visibles del fútbol femenino. Sus publicaciones cuentan con decenas de miles de interacciones, puesto que cuenta con 30 millones de seguidores entre Instagram y Tik Tok.

La reina de las redes es una pieza fundamental en la Juventus, que esta temporada ha finalizado como campeona de la Serie A italiana aportando dos goles y una asistencia. Además compitió en la última edición de la Champions League. En su selección es fija desde hace ocho años, cuando militaba aún en el Young Boys suizo y justo antes de emprender una carrera internacional que la ha llevado a Inglaterra y ahora a Italia.

La delantera despierta tantas pasiones que han tenido que contratar seguridad personal exclusivamente para ella al estar acosada por los aficionados. En 61 partidos como internacional absoluta, Alisha ha marcado un total de nueve goles. En esta Eurocopa aún no se ha estrenado, puesto que parte como suplente por detrás de Crnogorcevic, Piubel, Reuteler o Ramona Bachmann.

Este viernes será uno de los revulsivos que se guarde Suiza en el banquillo. La delantera esperará su oportunidad fuera del césped con la esperanza de demostrar que, además de ser una referente del fútbol femenino en redes sociales, puede ser una de las líderes de su equipo en busca de los cuartos de final ante una de las favoritas como es España.