España quiere seguir rompiendo su techo en el fútbol femenino y, para ello, busca las semifinales de la Eurocopa contra la anfitriona, Suiza. En la capital del país, en Berna, ante 32.000 espectadores que llenarán de rojo las gradas del Stadion Wankdorf y con otros 8,5 millones que animarán desde su casa. Pero irán contra ellas. Las de Montse Tomé tendrán todo en contra, salvo algo muy importante: ellas mismas. Su ambición, su calidad y la experiencia que les da haberlas visto de todos los colores las han permitido llegar a lo más alto, ser campeonas del mundo y, ahora, quieren serlo de Europa. El primer obstáculo para ello, este viernes, a las 21:00 horas.

Si hay algo que tienen claro es que quieren hacer historia. Una historia que se remonta a 1997, la que fue su primera participación en una fase final. Entonces se denominaba Campeonato Femenino de la UEFA, había ocho equipos, repartidos en dos grupos y los dos primeros llegaban a semifinales directamente. Allí se presentó España, que perdió contra Italia.

No volvieron a aparecer por allí hasta 2013, ya con un formato similar al actual, aunque con 12 equipos. Cayeron en cuartos. En 2017, más de lo mismo, en penaltis contra Austria. La última, en 2022, donde el cruzado roto de una Alexia que era Balón de Oro e Inglaterra acabaron con las aspiraciones de éxito.

Nunca se ha superado una eliminatoria en una Eurocopa. Tampoco se había hecho en un Mundial. Pero si algo ha demostrado este equipo es que el techo se le queda siempre corto. Con un polvorín en el vestuario, lograron alzar al cielo de Sídney el Mundial en 2023, con las aguas aún revueltas, una Liga de Naciones en 2024. ¿Por qué no van a poder este verano mantener la senda del éxito de los últimos tiempos?

Ahora, la situación es distinta. Los escándalos y el ruido que enturbiaban a la Selección ha desaparecido. Se respira buen ambiente y eso favorece –y mucho– a un grupo al que no se le acaban las ganas de ganar. Saben lo que es hacerlo ante una Suiza que se ha mostrado débil en sus últimos enfrentamientos contra España: 5-1 en la cita mundialista y 5-0 y 1-7 en Liga de Naciones. Las helvéticas apelan ahora a la épica, se fijan en la victoria de su selección masculina en 2010, en Sudáfrica, contra una España que acabaría ganando. Hay que ver si es suficiente.

Sin confianzas

Lo que parece claro es que a España no le gusta acordarse de lo pasado. Lo dejó bien claro Aitana Bonmatí en la rueda de prensa previa: «Somos un equipo humilde, no nos acordamos del pasado, no nos sirve para seguir hacia adelante. Aquí, o ganas o te vas. No nos acordamos de cómo hemos jugado, sólo nos sirve para saber que podemos sacarlo adelante, pero no para confiarnos».

Más clara no pudo ser la doble ganadora del Balón de Oro. Una Aitana a la que todo el mundo espera, puesto que hasta ahora no ha podido dar su mejor versión, tras la meningitis que sufrió. Y ganas no le faltan de que se vea. Como tampoco a una Alexia que quiere reinar en esta Eurocopa o a una Esther que es pichichi. Las 23 reman en la misma dirección y, por el momento, han demostrado que son capaces de todo.

Suiza busca su imposible contra España

En este encuentro, se medirán a una selección a la que conocen, que sobre el papel es muy inferior, pero que contará con un impulso muy grande. Son las organizadoras del campeonato y quieren lograr un imposible en él. Por ello, a las españolas no les sirve nada de lo hecho hasta el momento. Toca, única y exclusivamente, ganar. Deberán demostrar todo su potencial en un partido a vida o muerte si no quieren que el sueño de ganar esta Eurocopa se esfume y acabe en una hecatombe mayúscula que volvería a dinamitar al que es el mejor equipo que hemos tenido en la historia.