Aitana Bonmatí: «Queremos seguir haciendo historia, el reto es estar en semifinales»

Aitana Bonmatí ha atendido a los medios en la previa del duelo de cuartos de final de la Eurocopa 2025, donde España se enfrenta a la anfitriona, Suiza. La mediocentro volverá a ser titular, después de no entrar en los dos primeros encuentros de la fase de grupos al estar recuperándose de su meningitis, pero sí jugar ya de inicio contra Italia. Ha destacado que el equipo quiere seguir «haciendo historia», apuntando que, para ellas, «es un reto estar en semifinales». La futbolista también ha explicado que no se confían tras las últimas goleadas.

La doble ganadora del Balón de Oro ha comenzado diciendo que «tener a todo el estadio en contra» es para ellas una «motivación». «No es nuestra primera experiencia, nos pasó en Inglaterra. Les puede ayudar o ir en contra. Es presión para ellas», ha señalado hablando de jugar en Berna contra Suiza.

Se ha referido a su meningitis, diciendo que «nunca pensé que no podría estar en la Eurocopa», pese a que estuvo en el hospital a cinco días del debut de España. «No pensé que se había acabado. Mi mentalidad y mis ganas de estar sabéis cuál es. Me pasó algo inesperado, me sentía genial, estaba desconectada y me vi en un hospital», ha explicado.

«En ese momento, negativa, porque quedaban cinco días para empezar la Eurocopa y estaba en el hospital. Estoy a punto de disputar unos cuartos de final y no en el hospital. La gestión cuesta porque quieres estar y te ves un poco lejos. Se ha hecho lo mejor que se tenía que hacer por mi salud», ha señalado sobre su ausencia en los primeros encuentros.

Aitana ha explicado cómo se encuentra después de superar su meningitis. Ha destacado que está «al 100% físicamente». «Estás cuatro o cinco días parada. La reincorporación al campo ha sido paulatinamente, como si tuviera una lesión. Ha sido duro de gestionar pero he aprendido, me encuentro muy bien. Te ves fuera, lejos, pero no es culpa de nadie, me ha pasado y he aprendido a vivir con ello estas semanas. El equipo ha ido superbién, pero espero sumar desde dentro. Aspiro a eso», ha contado.

Ha seguido refiriéndose al parón obligado por la meningitis, apuntando que se le hizo «eterno», aunque realmente fueran unos días. «He ido de menos a más. Se ha seguido la progresión que médicamente y físicamente tocaba. Si te pasa esto en medio de la temporada puedes tener más tiempo para gestionar y ahora no lo ha habido. Para mí esta progresión ha sido eterna, pero realmente muy corta, porque me sentía muy bien de salud. Hasta el otro día no había jugado 90 minutos», apunta.

Sin confianzas ante Suiza

La jugadora del Barcelona ha recordado el triunfo en el Mundial ante Suiza, que la lanzó definitivamente a por su primer Balón de Oro: «Es un momento muy bonito, pero no quiero comparar. Cada partido es distinto. Los equipos cambiamos. Fue bonito, por de dónde veníamos. Nos repusimos muy bien, porque podía haber salido peor».

Sobre cómo gestionan el partido, llegando en el momento que llegan, y sabiendo que han goleado a Suiza en los últimos tres enfrentamientos, ha aclarado que no piensan para nada en el pasado: «Somos un equipo humilde, no nos acordamos del pasado, no nos sirve para seguir hacia adelante, o ganas o te vas. Queremos poner todo de nuestra parte para seguir en la competición. No nos acordamos de cómo hemos jugado, nos sirven para saber que podemos sacarlo adelante, pero no para confiarnos».

«Mantendremos el nivel, pero vienen partidos más difíciles y más importantes. Son más difíciles de ganar, pero es donde se crece y se ven los grandes equipos. Espero que ahí se siga viendo a España», revela la doble ganadora del Balón de Oro.

Ha señalado que no hacen «nada especial» para encontrar motivación, puesto que «el partido te motiva solo». «Querer estar en unas semifinales y que como mucho nos quedan tres partidos y queremos jugarlos. El foco está en mañana al 100%. Tenemos presión positiva, porque nos la hemos ganado, venimos de hacerlo muy bien durante los últimos años. Tenemos responsabilidad y saber estar, por la experiencia. Tenemos experiencia en jugar contra la anfitriona en casa», puntualiza.

Aitana quiere acabar esta Eurocopa «con las mejores sensaciones», pero sin poner metas: «No te voy a hablar de números. Soy una jugadora que aporta en muchas facetas del juego. Estaría feliz si puedo ayudar al equipo viendo a la Aitana que estamos acostumbrados. He pasado semanas duras, difíciles y no he podido disfrutarlo mucho. Espero que pueda aportar todo mi potencial».

España se cita con la historia

Sobre lo que se espera de la Selección en esta Eurocopa, que aspiran a ganar, Aitana Bonmatí ha explicado que quieren «seguir haciendo historia», llegando a unas semifinales en las que nunca han estado. «La trayectoria en la Selección ha sido esta. Para nosotras es un reto estar otra vez en semifinales, en otro torneo distinto», destaca.

No ha querido mojarse a la hora de decir si estamos ante «la mejor España», pero ha querido poner en valor la buena Eurocopa que está cuajando el equipo: «Hemos ganado un Mundial, una Nations, pero es cierto que estamos haciendo un gran torneo. No me gustaría hablar antes de tiempo, porque no sirve de nada hacer un buen torneo si pierdes en cuartos, en semis o en la final. Cuando termine, valoraremos».