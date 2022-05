Las tendencias en Netfix no siguen siempre unas corrientes que sus dirigentes puedan esperar. Es evidente que cuando un actor o actriz es noticia en el mundo, como son los casos recientes de Will Smith y Johnny Depp, las producciones asociadas a estos aumentan sus visualizaciones dentro de las plataformas. También tienen mucho que ver la llegada de secuelas a los cines, pero el caso que nos ocupa hoy no tiene nada que ver con franquicias y sagas superheroicas, ya que se trata de una película de Netflix estrenada en 2019 que pasó desapercibida y que ahora, está arrasando por su trama: Súper empollonas.

Súper empollonas es la ópera prima dirigida por la actriz Olivia Wilde, reconocida por sus papeles en la serie House y en películas como Tron: Legacy, El ladrón de palabras o Her. Bajo el sello de Annapurna Pictures, esta comedia juvenil está protagonizada por Emily Halpern y Sarah Haskins. Su sinopsis oficial es la siguiente:

“Dos excelentes estudiantes (Halpern y Haskins) y grandes amigas se dan cuenta, en la víspera de su graduación de que podrían haberse esforzado un poco menos en clase y haberse divertido más. Así que deciden hacer algo al respecto para compensar tanto estudio y tan poca diversión: recuperar los años perdidos en una noche loca”.

Súper empollonas no pasó desapercibida ni por el público ni por la crítica, que encontró en su planteamiento adolescente un soplo de aire fresco, al estar protagonizado por dos actrices de corte no normativo. Supuso una nominación la mejor actriz de comedia para Beani Feldstein en los Globos de Oro de 2019 y una nominación a los BAFTA ingleses por su guion original, además de destacar en los Premios Independent Spirit como Mejor ópera Prima. Lisa Kudrow, Jason Sudeikis, Jessica Williams y Will Forte entre otros.

Una de las razones por las que esta película de Netflix podrá haber entrado de repente, entre lo más visto de la plataforma podría ser debido a que Wilde lanzó hace algunos días el primer tráiler de No te preocupes querida, su segunda película como directora en la que además de participar como actriz, tiene a Florence Pugh y Harry Styles como protagonistas. Súper empollonas está disponible en Netflix, pero también en HBO Max, Filmin y Rakuten TV.