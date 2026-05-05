El lado más turbio de Hollywood: así se ha cerrado la guerra millonaria entre Blake Lively y Justin Baldoni

La noche del 5 de mayo de 2026 marcó un punto de inflexión en la vida pública y profesional de Blake Lively. Tras casi dos años de disputas legales, titulares controvertidos y una exposición mediática constante, la actriz reapareció con fuerza en uno de los eventos más exclusivos del mundo de la moda: la Met Gala 2026. Su presencia no solo simbolizó un regreso triunfal a la alfombra roja, sino también el cierre de un capítulo complicado tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con el actor y director Justin Baldoni.

Horas antes de su aparición en la gala, ambas partes anunciaban públicamente que habían llegado a un entendimiento que evitaba el juicio previsto para el 18 de mayo. Este acuerdo ponía fin a una disputa que comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively denunció a Baldoni por acoso sexual, represalias y un ambiente laboral hostil durante el rodaje de la película Romper el círculo, basada en la novela de Colleen Hoover. El conflicto escaló rápidamente, incluyendo contrademandas millonarias, filtraciones mediáticas y una intensa batalla en la opinión pública.

El proceso judicial dejó huella en ambos artistas. Durante meses, sus carreras quedaron en pausa y su imagen pública se vio afectada por acusaciones cruzadas y una narrativa mediática que no daba tregua. La demanda inicial de Lively incluía graves acusaciones, desde comentarios inapropiados hasta comportamientos que describió como invasivos e irrespetuosos en el set de rodaje. Baldoni, por su parte, negó todas las acusaciones y respondió con una contrademanda de 400 millones de dólares que finalmente fue desestimada por la justicia en 2025.

A medida que avanzaba el caso, el panorama legal se volvió más complejo. Un juez federal desestimó la mayoría de los cargos presentados por Lively, incluyendo el de acoso sexual, debido a cuestiones técnicas relacionadas con su estatus laboral. Sin embargo, algunos cargos, como represalias e incumplimiento de contrato, seguían en pie y estaban destinados a resolverse en un juicio. El acuerdo de última hora evitó ese desenlace, permitiendo a ambas partes cerrar el conflicto sin una sentencia judicial definitiva.

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En este contexto, la aparición de Lively en la Met Gala adquirió un significado especial. No era solo una elección de agenda, sino una declaración simbólica. Vestida con un diseño de archivo de Atelier Versace inspirado en el arte clásico, la actriz proyectó una imagen de renovación, elegancia y resiliencia. Su atuendo, con tonos pastel y referencias al arte rococó, parecía reflejar una narrativa visual de transición: del conflicto a la calma, del caos a la armonía.

El comunicado conjunto emitido por Lively y Baldoni también dejó entrever un intento de reconciliación narrativa. Ambos destacaron el orgullo compartido por la película y su impacto en la concienciación sobre la violencia doméstica, un tema central de la historia. Además, reconocieron que el proceso fue difícil y que las preocupaciones de Lively merecían ser escuchadas, subrayando la importancia de promover entornos laborales respetuosos.

Más allá del ámbito legal, el caso también tuvo repercusiones personales. La relación de Lively con su entorno cercano, incluyendo su esposo Ryan Reynolds y su amiga Taylor Swift, se vio afectada por la tensión y el desgaste emocional del proceso. Filtraciones de mensajes privados evidenciaron el impacto psicológico que tuvo esta etapa en la actriz, mostrando una faceta más vulnerable lejos del glamour habitual de Hollywood.