‘Romper el círculo’: este cambio respecto al libro se hizo para proteger al personaje de Blake Lively

Contra todo pronóstico, Romper el círculo está siendo una de las sensaciones taquilleras de una temporada estival dominada por las grandes superproducciones. Estrenada pasada bajo un presupuesto de unos 25 millones de dólares, el drama romántico de Sony Pictures ya lleva recaudados unos 80 millones en todo el mundo, dejando en la estacada a otras apuestas mucho más comerciales, como la adaptación del videojuego Borderlands. Pero claro, el filme protagonizado por Blake Lively es también heredero de un material tan viral como el libro del que parte la historia. Un fenómeno literario escrito por la autora Collen Hooper, la cual llegó a vender 2,73 millones de copias en todo el mundo de esta historia amor, maltrato y traumas infantiles. Su éxito no es fruto de la casualidad, pues la escritora tejana ocupó en 2023 seis puestos de la lista de los 15 libros más vendidos del año. Sin embargo, esa trascendencia no se ha erigido como un traslado completamente fiel a la gran pantalla.

Con la idea de proteger al personaje de Lily Bloom (Lively) del juicio de los espectadores, el director y actor de la cinta Justin Baldoni, trabajó codo con codo en la adaptación que preparaba la guionista Christy Hall. Un rodaje de una historia en la que se habla del abuso doméstico, podría tensar en gran medida la relación entre el elenco y la película, dado el carácter violento e incómodo de algunas secuencias. Por ello, algunas partes en la confección de esos conflictos se volvieron más causales y no tan intencionados, tal y como se relata en el material original de Hooper. Independientemente de si esto fue una buena o mala idea narrativa, lo cierto es que la película está logrando conectar con la audiencia a unos niveles nada esperados, hasta el punto de que sería muy extraño que no viésemos una continuación adaptando la secuela existente que lleva por título ‘Volver a empezar’. Pero…¿qué es lo que se ha cambiado exactamente en Romper el círculo respecto a las páginas escritas por la autora norteamericana?

(A continuación se mencionan spoilers de la película Romper el círculo)

‘Romper el círculo’: el gran cambio del libro

En la primigenia versión novelada de Romper el círculo, La protagonista reconoce rápidamente que cada acto de violencia contra ella por parte de su esposo Ryle es un abuso. Pero en la película, estas acciones son menos definitivas y se las trata más como accidentes o contratiempos que como intencionales. No es hasta que Ryle intenta violar a Lily cuando esta, realmente reconoce la situación conforme es.

Baldoni, quien además de dirigir da vida a al rol de Ryle, sintió que el público no debería tener la oportunidad de pensar que Lily de alguna manera acepta los ataques físicos de Ryle. Así, trabajó con Hall para mostrar al personaje como alguien que debe aceptar su pasado problemático y el abuso que enfrenta en el presente:

«Esta es una película sobre el amor, la esperanza, el empoderamiento y la capacidad que cada uno de nosotros tiene de tomar una decisión diferente. A pensar en eso, en el tema de la película y en el libro, tuve que encontrar una manera de asegurarme de que nunca juzgáramos a Lily y de que protegiéramos su arco de personaje a toda costa», le explicaba Baldoni a Entertainment Weekly.

Evitar que se juzgue a Lilly Bloom

El actor y director siguió justificando en la entrevista el por qué de un cambio que para él, debería formar parte de un proceso de aprendizaje y no de una asimilación de la violencia como algo habitual en una relación: «Mostrar el abuso de la forma en que se muestra en el libro, de manera que desde el principio, cuando Atlas aparece en la pantalla, no haya una sola persona en la audiencia que no la juzgue por no irse con él de inmediato (…) No podíamos permitir que eso sucediese. Dije esto desde el principio, antes de que hiciéramos la película. De lo contrario la elección que hace al final no golpea tan fuerte, no aterriza y no es una elección difícil», terminaba de explicar el cineasta.

Romper el círculo ha sido también noticia en las últimas semanas debido a los rumores de conflicto entre la estrella principal y Baldoni. Hasta el punto en el que el director no ha aparecido por la promoción del filme, mientras que Lively se trajo tanto a su marido Ryan Reynolds como a Hugh Jackman, los cuales tienen actualmente la cinta de Deadpool y Lobezno en la cartelera.