¿Conoces ‘Romper el círculo’? La nueva película de Blake Lively se basa en un libro de mucho éxito

Hace bastante siento que que la actriz Blake Lively no tenía un proyecto tan mediático en solitario como Romper el círculo. Un título que la intérprete ha estrenado este fin de semana y que pretende, a todas luces, ser el drama romántico de este verano de 2024. Y es que más allá de su perfil profesional, en los últimos años su figura ha estado ligada a nivel mediático con la de su marido, el también actor Ryan Reynolds y con esa familia de cuatro hijos que han crecido entre producciones y preestrenos. Una década de matrimonio que los ha posicionado como una de las parejas más estables de Hollywood, sabiendo compaginar lo familiar y lo profesional de forma clarividente. De hecho, ella tiene un cameo en el último super éxito del canadiense, Deadpool y Lobezno. Ahora, Lively ha desbancado a la entrada de su cónyuge en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) recaudando más este fin de semana en el territorio norteamericano con esta adaptación del best seller escrito por Collen Hoover.

Romper el círculo está dirigida por Baldoni, quien además coprotagoniza el filme que ha sido adaptado al guion a través de Christy Hall (Daddio, Esta mierda me supera). Baldoni ha construido su carrera en el territorio de la comedia ligera en su lado interpretativo. No obstante, detrás de las cámaras su rol se ha desempeñado con «cierta seriedad», asumiendo la narración de otros dramas románticos como A dos metros de ti (2019) o la que quizás es su mejor película como cineasta: Clouds (2020). A nivel de números, la cosas han comenzado con buen pie para Lively, quien no protagonizaba una historia desde la británica El ritmo de la venganza (2020). Partiendo de un presupuesto de 25 millones de dólares, en su primer fin de semana ya ha alcanzado 23,2 millones de dólares de recaudación. Lively y Reynolds se conocieron durante uno de los mayores desastres comerciales de la carrera de Reynolds, la adaptación de Linterna verde en 2011.

El material original fue uno de los libros más vendidos del 2022, vendiendo 2,73 millones de copias en todo el mundo. Pero este no es un caso de éxito aislado para su novelista, Hoover. La escritora norteamericana ha conseguido con su trabajo, vender un global de 25 millones de libros en todo el mundo. De hecho, no nos extrañaría que de seguir cosechando grandes resultados, del mismo modo se adapte también la segunda parte de la historia contada en la novela ‘Volver a empezar’.

¿De qué trata ‘Romper el círculo’?

La sinopsis oficial de Romper el círculo es la siguiente: «Lily Bloom (Blake Lively) es una mujer que intenta superar una infancia traumática, mientras comienza una nueva vida en Boston y persigue el sueño de abrir su propio negocio. Todo marcha según lo previsto e incluso, comienza a enamorarse del encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Baldoni), desatando una conexión inesperada entre ambos. Ella comienza entonces a ver aspectos en su relación que le recuerdas al matrimonio de sus padres. Cuando el primer amor de Lily reaparezca en su vida, su recién empezada relación con Ryle dará un vuelco, pues se da cuenta de que deberá aprender a confiar en su propia fuerza para afrontar las difíciles decisiones que le depara el futuro».

Aparte de Lively y Baldoni, el reparto de Romper el círculo se completa con Jenny Stale, Brandon Skelenar, Hasan Minhaj, Amy Morton, Alex Neustaedter, Isabela Ferrer y Kevin McKidd. Con una duración de poco más de dos horas, esta historia se ha convertido en la alternativa perfecta para el ecuador de esta cartelera estival llena de blockbusters.

¿Por qué ha sido polémica?

Lo que debería haber sido una promoción fantástica ha estado en realidad, rodeada de polémica. Un en principio, heredada de la propia narrativa de su autora. Para muchos, la novela de Hoover romantiza en cierto sentido las relaciones tóxicas y la violencia de género, pues la trama parte de precisamente idealizar ese amor tóxico y los traumas generacionales. Por tanto, en los tiempos que corren, el libro es en sí mismo una bomba de relojería para las redes, quienes son en muchas ocasiones ese jurado popular de lo políticamente correcto. Para más inri, Baldoni no ha estado en la promoción a pesar de dirigir, producir e interpretar un papel clave. Mientras, todos los demás posaban en la premiere de Nueva York. Además, Lively se trajo tanto a su marido como a Hugh Jackman, justificando la presencia del primero asegurando que Reynolds había escrito algunas de las escenas más icónicas de la adaptación. Pero todo, apunta a unas grandes diferencias creativas entre la estrella y el director.