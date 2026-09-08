IKEA acaba de bajar el precio de 400 productos y ya hay colas en sus tiendas: básicos casi regalados

Después del verano, y de las vacaciones, muchos enfocan el mes de septiembre como si fuera una segunda «cuesta de enero», es decir, que hay que «arrancar» de nuevo mirando mucho lo que se gasta. Por ejemplo, la vuelta al cole lo marca todo, pero en el caso de que además tengas que cambiar muebles o comprarlos nuevos para amueblar tu nueva vivienda, siempre viene bien que un gigante como IKEA aplique rebajas a sus productos y en esta ocasión, ha tirado la casa por la ventana al rebajar más de 400 productos.

La propia IKEA habla de una inversión de más de 50 millones para poder aplicar esta rebaja a un total de 397 productos icónicos de las distintas líneas que cuenta el gigante sueco con descuentos de más del 20%. En concreto, IKEA menciona «productos populares como las soluciones de almacenaje BESTÅ y KALLAX, el diván HEMNES, el sofá KIVIK y el sillón POÄNG» pero también otros muchos que a continuación detallamos y muchos más, por lo que más de uno seguro que aprovecha esta semana para pasarse por IKEA y comprobar todo lo rebajado. Lo cierto es que la variedad es amplia. Toma nota de la selección que hacemos pero no te pierdas lo demás en las tiendas de IKEA, tanto las físicas como las que son online.

Bol de vidrio BLANDA

Uno de los productos más económicos que encontramos entre las nuevas rebajas es BLANDA, el conocido bol de vidrio transparente de 20 centímetros. Su diseño sencillo permite utilizarlo tanto para servir ensaladas y otros platos como para tenerlo como recipiente auxiliar en la cocina. Hasta ahora tenía un precio de 3,99 euros, pero desde este mes de septiembre se puede comprar por 2,49 euros. La diferencia es de 1,50 euros, por lo que se convierte en uno de esos pequeños básicos de IKEA que ahora pueden llevarse por menos de tres euros.

Caja blanca UPPDATERA

También ha bajado de precio UPPDATERA, una caja blanca de 24×17 centímetros pensada para organizar pequeños objetos y aprovechar mejor el espacio en cajones y armarios. Antes costaba 2,99 euros y ahora su precio es de 1,99 euros. En este caso la diferencia es de un euro, pero el nuevo precio hace que sea uno de los artículos más baratos de esta selección.

Estantería KALLAX

KALLAX tampoco se libra del cambio de precio. La mítica estantería blanca de 77×77 centímetros, se queda ahora en 29,99 euros, frente a los 34,99 euros que costaba antes. Hay más tamaños rebajados. La KALLAX blanca de 77×147 centímetros cuesta 54,99 euros, cuando su precio anterior era de 59,99 euros. Cinco euros de diferencia en ambos casos.

Armario blanco BRIMNES

Más notable es el ahorro en BRIMNES. El armario blanco de tres puertas y 117x50x190 centímetros ha pasado de 159 a 139 euros. En este caso son 20 euros menos. Una rebaja a tener en cuenta si precisamente se necesita un armario y se tenía fichado este modelo de IKEA.

Cajonera ALEX

Otro de los muebles conocidos de IKEA que ahora cuesta menos es la cajonera ALEX blanca de 36×70 centímetros. Es un modelo habitual en zonas de estudio y despachos, aunque también puede utilizarse como almacenamiento auxiliar en otras habitaciones. Su precio anterior era de 90 euros y ahora puede encontrarse por 75 euros, para su modelo en color blanco, aunque debes saber que lo tenemos también en color gris o de tonalidad roble y que en esos casos el precio baja todavía más hasta los 70,99 euros.

Vitrina HEMNES

Las rebajas también llegan a la familia HEMNES. Y entre las referencias incluidas está la vitrina de 90×197 centímetros en acabado blanco teñido y marrón claro. Este mueble se vendía anteriormente por 349 euros y ahora tiene un precio de 299 euros. El modelo se vende en color blanco, pero también en negro y en verde.

Sofá KIVIK

La bajada de precios alcanza también al salón. El sofá KIVIK de dos plazas en acabado Tibbleby beis/gris tenía un precio anterior de 399 euros y actualmente cuesta 329 euros.La diferencia es de 70 euros por el mismo modelo. KIVIK es una de las familias más conocidas de sofás de IKEA y cuenta con diferentes configuraciones y tamaños, por lo que conviene comprobar el modelo concreto antes de comparar los precios.

Otros productos de IKEA que también están rebajados

La selección no termina en estos muebles. Entre los productos que aparecen con un precio inferior al que tenían anteriormente también encontramos:

HEMMAFIXARE , caja de tela de 34x51x28 cm: 9,99 euros (antes 13,99 euros).

, caja de tela de 34x51x28 cm: (antes 13,99 euros). POÄNG , cojín de sillón Knisa beige claro: 19 euros (antes 29 euros).

, cojín de sillón Knisa beige claro: (antes 29 euros). SUNNERSTA , juego de organizadores de cocina: 17,96 euros (antes 21,96 euros).

, juego de organizadores de cocina: (antes 21,96 euros). FLINTAN , silla de trabajo con reposabrazos: 79,99 euros (antes 99,99 euros).

, silla de trabajo con reposabrazos: (antes 99,99 euros). GULLABERG , zapatero con cuatro compartimentos: 99 euros (antes 119 euros).

, zapatero con cuatro compartimentos: (antes 119 euros). LAGKAPTEN/ALEX , escritorio de 140×60 cm: 106 euros (antes 121 euros).

, escritorio de 140×60 cm: (antes 121 euros). SLÄKT , cama nido blanca de 90×200 cm: 249 euros (antes 279 euros).

, cama nido blanca de 90×200 cm: (antes 279 euros). HEMNES , estructura de diván con tres cajones: 299 euros (antes 329 euros).

, estructura de diván con tres cajones: (antes 329 euros). HEMNES, mueble de televisión con estantería: 697 euros (antes 777 euros).

Como vemos, la variedad permite encontrar rebajas tanto en compras pequeñas como en muebles que requieren un desembolso mayor, de modo que es seguro que algunos se agotarán de modo que si tienes interés en alguno, no dudes en ir a por él o comprarlo online porque además podrás ver otros muchos productos con precios rebajados.