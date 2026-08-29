Juan José Ebenezer, mecánico, desvela el error que todos cometen con el aire acondicionado del coche: «Lo hace la mayoría y está mal»

El calor excesivo también puede convertirse en un peligro para quienes se ponen al volante, ya que aumenta la fatiga y reduce los reflejos. Asimismo, cuando el termómetro alcanza los 35 ºC, el conductor puede dejar de percibir entre un 10% y un 20% de las señales de tráfico, lo que supone un riesgo añadido, especialmente en trayectos largos. De hecho, algunos estudios señalan que cuando las temperaturas son especialmente elevadas, el riesgo de sufrir un accidente puede aumentar hasta un 20%.

En este contexto, el mecánico Juan José Ebenezer ha puesto el foco en un error muy habitual entre los conductores cuando llegan a su destino: detener el vehículo y apagar el motor mientras el aire acondicionado continúa funcionando. Como señala, «hay un truco para el aire acondicionado del coche que va a hacer que te ahorres dinero y que respires mucho más limpio y casi todo el mundo lo hace mal»

¡No cometas este error con el aire acondicionado del coche!

Según explica el mecánico, el error que cometen muchos conductores consiste en «parar el coche, como hace la mayoría, con el aire acondicionado puesto»: «el aire acondicionado del coche, como cualquier otro, genera agua, que se condensa con el frío del evaporador de dentro». Durante el funcionamiento del sistema, la humedad del aire entra en contacto con el evaporador y se produce condensación.

El inconveniente aparece cuando esa humedad permanece en el interior del sistema. El frío del evaporador puede generar escarcha que posteriormente se derrite y termina convirtiéndose en agua acumulada. En un entorno húmedo, esta situación favorece la aparición de malos olores cuando el aire acondicionado vuelve a ponerse en funcionamiento.

El mecánico asegura que la solución es muy simple: «apaga el botón «AC» del compresor unos segundos antes de parar el coche, y que el ventilador siga funcionando para secar el evaporador, que está dentro, y después ya paras el coche tranquilamente».

La idea consiste, por tanto, en apagar el compresor unos segundos antes de parar el coche, pero mantener el ventilador encendido. De esta manera, el aire continúa circulando por el sistema y puede contribuir a reducir la humedad acumulada antes de apagar completamente el vehículo. Al dejar de enfriar, el evaporador puede perder la escarcha y secarse progresivamente.

Juan José asegura que ésta sencilla práctica puede aportar varios beneficios: «en primer lugar, previenes las sobrepresiones y el sistema se enfría antes de pararlo». También impides la proliferación de «bacterias dentro del circuito» para evitar gastar una fortuna «en reparar el aire y en tener que comprar bactericidas para quitarle el mal olor ese a pies asquerosos que se queda cuando pones el aire acondicionado y paras el coche con el aire puesto».

Más allá del olor, es fundamental mantener seco el sistema de climatización para evitar que la humedad se convierta en un problema recurrente. Cuando el aire acondicionado desprende un olor desagradable, el origen puede encontrarse en la humedad, el moho o la suciedad acumulada en diferentes elementos del sistema.

Si el mal olor ya se ha instalado en el vehículo, dependiendo del estado del sistema, puede que sea necesario sustituir el filtro del habitáculo y realizar una limpieza de los conductos y del evaporador. También existen productos específicos, como sprays o espumas destinados a la limpieza y desinfección del sistema de climatización.

En cualquier caso, si el problema persiste o el sistema presenta un funcionamiento anómalo, lo mejor es revisar el vehículo para determinar cuál es la causa.

Recomendaciones de la DGT

Para un uso adecuado del aire acondicionado, la DGT aconseja reducir primerp la temperatura del coche. Un truco muy sencillo consiste en bajar la ventanilla de la parte trasera opuesta al conductor y abrir y cerrar la puerta del conductor varias veces. De esta forma, la temperatura bajará hasta 10 grados en menos de un minuto.

Por otro lado, no es conveniente utilizar el aire acondicionado, ya que únicamente servirá para gastar combustible; el aire acondicionado enfría mejor mientras el vehículo está en marcha. Una vez alcanzada la temperatura deseada, lo mejor es activar la entrada de aire exterior para reducir el consumo de combustible.

Respecto a la temperatura, ésta debe oscilar entre los 21º y los 23º. Por debajo de ese rango, el gasto de combustible puede suponer un incremento del 30%. «Conducir sin la temperatura adecuada en el habitáculo, que debería estar entre los 21 y los 23 grados, nos puede poner en peligro, de la misma manera que al resto de ocupantes del coche y de la vía», advierten desde el RACE.

Finalmente, cabe recordar que conducir con las ventanillas bajadas afecta directamente al consumo de combustible cuando el vehículo circula a más de 80 km/h para no reducir la aerodinámica del coche y disparar el consumo de gasolina o gasoil. Esto podría suponer un ahorro de 0,3 litros cada 100 kilómetros.