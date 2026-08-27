Qué significan los círculos blancos que la DGT está instalando en las carreteras de España y para qué sirven

Los motoristas están empezando a encontrarse con una nueva señal pintada sobre el asfalto en algunas carreteras españolas: pequeños círculos blancos colocados junto a la línea central. No se trata de un elemento decorativo, sino que su función es orientar a los conductores de motocicletas hacia una trazada más segura y evitar que se aproximen demasiado al carril por el que circulan los vehículos en sentido contrario.

La medida adquiere especial relevancia ante la evolución de la siniestralidad entre los motoristas en España. Durante 2025 fallecieron 304 usuarios de motocicleta en vías interurbanas, cinco más que el año anterior. La mayoría de las víctimas, 232, perdió la vida en carreteras convencionales, mientras que las 72 restantes se registraron en autopistas y autovías.

Significado de los círculos blancos de la DGT

Los círculos blancos se sitúan junto a la línea central de la carretera, antes o durante una curva considerada especialmente peligrosa. Su objetivo es indicar al motorista que debe mantenerse alejado del eje central y circular por el lado contrario a las marcas. De este modo, al inclinarse para tomar la curva, el cuerpo del conductor permanece dentro de su propio carril y disminuye el riesgo de invadir la trayectoria de los vehículos que circulan en sentido contrario.

Además de señalar la posición más segura durante la trazada, estas marcas advierten de posibles riesgos presentes en la vía, como modificaciones del trazado, pavimento deslizante u otras circunstancias peligrosas.

Los círculos blancos se basan en un sistema que ya ha sido estudiado y aplicado en Austria. En Cataluña, el Servicio Catalán de Tráfico realizó una primera prueba en 2024, mientras que la DGT también ha analizado diferentes tipos de marcas viales con el objetivo de mejorar la conducción de los motoristas. Según el KFV, organismo austríaco especializado en seguridad vial, los tramos en los que se instalaron estos círculos llegaron a registrar reducciones de hasta el 80% en los accidentes.

Soluciones innovadoras

El punto de partida fue la línea verde, una marca longitudinal situada junto al arcén que genera visualmente un estrechamiento de la calzada. La DGT denominó a este fenómeno «efecto túnel» y llevó a cabo el primer ensayo se llevó a cabo en 2016 en dos carreteras de Palencia, donde los accidentes con víctimas se redujeron en más de un 50%.

El carril rojo es otra de las soluciones que ya se están aplicando en las carreteras españolas. En agosto de 2026 comenzó a funcionar en la A-2, a la entrada de Madrid, y su uso varía en función de la franja horaria. Entre las 7:00 y las 9:00 horas, y entre las 15:00 y las 17:00 horas en sentido salida, queda reservado para autobuses, motos, vehículos de emergencia y turismos con más de un ocupante. Según las previsiones de la DGT, la medida podría beneficiar a unos 15.000 viajeros diarios y reducir hasta un 25% el tiempo de desplazamiento.

Los dientes de dragón y las líneas de borde quebradas se empezaron a probar de forma conjunta en 2021 en Nava de Roa (Burgos). Posteriormente, estas marcas se extendieron a otras provincias como Guadalajara, Segovia, Valencia y Madrid. Su finalidad es reforzar la percepción de que el conductor se aproxima a una zona en la que debe moderar la velocidad y extremar la atención. Estas marcas, al igual que las líneas verdes, ya forman parte del nuevo catálogo oficial de marcas viales, que sustituirá al vigente desde 1987.

Nuevas normas a partir del 1 de octubre

La actualización del Reglamento General de Circulación, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, introduce varios cambios que afectan directamente a los usuarios de motocicletas y ciclomotores.

Una de las medidas más destacadas es la obligatoriedad de utilizar guantes de protección cuando se circule por vías interurbanas. Hasta ahora, los guantes eran un elemento opcional, aunque su uso estaba bastante extendido entre los motoristas, especialmente durante los meses más fríos para proteger las manos del viento y las bajas temperaturas.

La nueva normativa también pone fin a una imagen habitual durante los meses de verano: motoristas circulando con chanclas o sandalias. A partir de la entrada en vigor de la modificación, será obligatorio utilizar calzado cerrado en cualquier tipo de vía. El incumplimiento de esta norma, al igual que circular sin los guantes de protección cuando sean obligatorios, podrá suponer una multa de 200 euros.

Otra de las novedades está relacionada con los cascos. La nueva regulación establece requisitos más estrictos y deja fuera aquellos modelos que únicamente cuenten con un certificado de calidad, sin cumplir las condiciones de homologación exigidas por la normativa.

En este caso, los motoristas dispondrán de un periodo adicional para adaptarse, ya que la obligación relativa a los guantes de protección homologados entrará plenamente en vigor el 1 de octubre de 2027. El secretario general de Anesdor, José María Riaño, calificó la reforma como «un hito importante en la política de seguridad vial española».