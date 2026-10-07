Espíritu aventurero y la electrificación más avanzada: la nueva era de Jeep aterriza con el renovado Avenger y el potente Compass 4xe

La leyenda de Jeep se ha cimentado durante 85 años sobre los pilares de la libertad, la autenticidad y la capacidad todoterreno sin concesiones. Hoy, la marca da un paso decisivo en su estrategia de electrificación en Europa renovando su modelo más exitoso en el continente, el Nuevo Jeep Avenger, e introduciendo la máxima expresión de potencia e innovación tecnológica en su SUV medio con el Nuevo Jeep Compass 4xe.

Ambos modelos encarnan el principio de «libertad de elección» de la firma: una filosofía que permite a cada conductor elegir la tecnología de propulsión que mejor se adapte a su estilo de vida, desde eficientes motores de gasolina con cadena de distribución hasta opciones e-Hybrid, tracción total electrificada 4xe y versiones 100% eléctricas con autonomías de referencia.

Nuevo Jeep Avenger: la evolución del B-SUV más vendido

Con más de 290.000 pedidos desde su lanzamiento (el 60% de ellos en versiones electrificadas), el Jeep Avenger ha revolucionado el segmento de los SUV urbanos en Europa. Diseñado y fabricado en el continente, este modelo concentra todo el ADN de la marca en poco más de 4 metros de longitud.

Novedades clave del nuevo Avenger:

Diseño renovado e iluminación icónica: Incorpora la icónica parrilla de siete ranuras retroiluminada por LED (de serie en acabados superiores), nuevos parachoques con protección integral, llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas con el perfil estilizado del clásico Jeep Willys en los tapacubos, y los nuevos colores Forest y Bamboo.

Incorpora la icónica parrilla de siete ranuras retroiluminada por LED (de serie en acabados superiores), nuevos parachoques con protección integral, llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas con el perfil estilizado del clásico Jeep Willys en los tapacubos, y los nuevos colores Forest y Bamboo. Interior de alta calidad percibida: Muestra un habitáculo mejorado con paneles de puerta más suaves, salpicadero acolchado, tapicerías prémium y, en la versión 4xe, un revestimiento interior verde lavable y de gran durabilidad.

Muestra un habitáculo mejorado con paneles de puerta más suaves, salpicadero acolchado, tapicerías prémium y, en la versión 4xe, un revestimiento interior verde lavable y de gran durabilidad. Tecnología y seguridad de clase superior: Estrena faros LED matriciales adaptativos y una cámara frontal con visión de 360° que genera una vista cenital del entorno para facilitar las maniobras de aparcamiento. Incluye pantalla táctil de 10,25 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos de serie.

Estrena faros LED matriciales adaptativos y una cámara frontal con visión de 360° que genera una vista cenital del entorno para facilitar las maniobras de aparcamiento. Incluye pantalla táctil de 10,25 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos de serie. Capacidad todoterreno garantizada: Altura libre al suelo de hasta 210 mm, ángulos todoterreno optimizados (22° de entrada, 21° ventral y 35° de salida) y los sistemas Selec-Terrain® y Control de Descenso de Pendientes incluidos de serie en todas sus versiones.

Gama de motorizaciones: libertad absoluta de propulsión

El Nuevo Avenger permite elegir entre cuatro tecnologías distintas:

Gasolina Turbo 100: Motor de 1.2 litros y 101 CV con caja manual de 6 velocidades. Incorpora cadena de distribución de alta durabilidad y un programa de mantenimiento optimizado cada 2 años o 25.000 km. e-Hybrid (110 CV): Tecnología híbrida de 48 V acoplada a una caja de cambios automática de doble embrague de 6 velocidades (e-DCT), capaz de circular en modo 100% eléctrico en maniobras urbanas a baja velocidad. e-Hybrid 4xe (145 CV): Tracción total inteligente que combina el motor térmico delantero con un motor eléctrico trasero que entrega hasta 1.900 Nm de par a las ruedas posteriores, permitiendo superar pendientes de hasta el 40% sobre grava. Full Electric (BEV 156 CV): Batería de 54 kWh que homologa hasta 400 km de autonomía en ciclo WLTP, compatible con carga rápida en corriente continua de hasta 100 kW (recarga del 20% al 80% en escasos minutos).

Edición Especial 85º Aniversario: un homenaje a la aventura

Para conmemorar casi nueve décadas de historia, la marca estrena el Jeep Avenger 85º Aniversario. Esta versión exclusiva destaca exteriormente por sus detalles en tono dorado en llantas de 18” y paragolpes, el adhesivo con grafismo de tartán en el capó con el lema «85 Years of Adventure» y los logotipos conmemorativos laterales. En el interior, ofrece asientos tapizados en tela y vinilo con estampado de tartán, costuras doradas y faros LED matriciales de serie.

Nuevo Jeep Compass 4xe: 375 CV y tracción total 100% eléctrica

El Jeep Compass, un pilar global con más de 2,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo, estrena su versión tope de gama: el Compass Full Electric 4xe. Basado en la avanzada plataforma STLA Medium de Stellantis, este SUV eleva las prestaciones y la capacidad ‘off-road’ a un nuevo nivel dentro del segmento C-SUV.

Puntos fuertes del nuevo Compass 4xe:

Rendimiento extraordinario: Desarrolla una potencia combinada de 375 CV gracias a una arquitectura eléctrica de doble motor (157 kW en el eje delantero y 132 kW en el trasero).

Desarrolla una potencia combinada de 375 CV gracias a una arquitectura eléctrica de doble motor (157 kW en el eje delantero y 132 kW en el trasero). Tracción total 4xe de hasta 3.100 Nm: El motor trasero integra una reductora 14:1 que transmite hasta 3.100 Nm de par instantáneo a las ruedas traseras, garantizando la máxima tracción y la capacidad de ascender pendientes del 20% incluso sin agarre en el eje delantero.

El motor trasero integra una reductora 14:1 que transmite hasta 3.100 Nm de par instantáneo a las ruedas traseras, garantizando la máxima tracción y la capacidad de ascender pendientes del 20% incluso sin agarre en el eje delantero. Más de 600 km de autonomía: Su batería de 96,1 kWh útiles permite homologar una autonomía combinada WLTP superior a los 600 km, con capacidad de recarga rápida en CC del 20% al 80% en solo 27 minutos.

Su batería de 96,1 kWh útiles permite homologar una autonomía combinada WLTP superior a los 600 km, con capacidad de recarga rápida en CC del 20% al 80% en solo 27 minutos. Dimensiones ‘Off-Road’ refinadas: Suspensión elevada 10 mm, capacidad de vadeo de hasta 480 mm, ángulo de ataque de 28°, ventral de 17° y salida de 31°.

Suspensión elevada 10 mm, capacidad de vadeo de hasta 480 mm, ángulo de ataque de 28°, ventral de 17° y salida de 31°. Interior ultra-resistente y funcional: Tapicería de poliuretano el doble de resistente que la tela convencional y fácil de limpiar, respaldos traseros antiarañazos y alfombrillas de goma de alta resistencia ideales para escapadas al aire libre y transporte de mascotas. Maletero de hasta 550 litros y conducción autónoma de Nivel 2 de serie.

Precios promocionales en España

Aprovechando el lanzamiento de la gama renovada, Jeep ha estructurado una atractiva propuesta comercial que incluye el descuento promocional de la marca y el descuento por financiación con Stellantis Financial Services:

Modelo / Versión Acabado / Motorización Potencia (CV) Tracción Precio Promocional (desde)* Jeep Avenger Gasolina Longitude 1.2 Turbo 101 CV 4×2 Manual 20.900 € Jeep Avenger Gasolina 85º Aniversario 1.2 Turbo 101 CV 4×2 Manual 22.500 € Jeep Avenger e-Hybrid 4xe Upland 145 CV 4×4 Automático 28.900 € Jeep Avenger Full Electric Longitude 156 CV 4×2 Automático 29.500 € Jeep Compass Full Electric 4xe Upland 375 CV 4×4 Automático 47.500 €

* Precios promocionales válidos en España. Incluyen descuento comercial de la marca y descuento adicional sujeto a financiación con Stellantis Financial Services.