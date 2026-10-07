La multa de la DGT que te puede caer si llevas la cinta de la Ikurriña en tu coche: hasta 200 euros de sanción

Muchos conductores tienen la costumbre de colgar objetos del espejo retrovisor interior del coche, como ambientadores, figuras religiosas, pequeños amuletos o incluso peluches. Entre estas tradiciones, en el País Vasco es habitual llevar en el vehículo la cinta de la Ikurriña. Sin embargo, la DGT puede imponer una multa de hasta 200 euros si estos objetos interfieren en el campo de visión del conductor y, por tanto, pueden comprometer la seguridad vial.

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación es muy claro al respecto: «La superficie acristalada del vehículo debe permitir la visibilidad diáfana del conductor, sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos. Solo se permite circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias».

¿Llevas la cinta de la Ikurriña en el coche? Ésta e sla multa de la DGT

Los vascos adoptaron la Ikurriña durante la primera mitad del siglo XX, aunque su origen se remonta a finales del siglo XIX. En la década de los años 30, esta bandera roja con dos aspas, una verde y otra blanca, dejó de estar vinculada exclusivamente a Vizcaya, y en 1936, el Gobierno Vasco la reconoció como emblema oficial. Fue creada por los hermanos Arana Goiri en 1894 como una bandera bicrucífera: sobre un fondo rojo se sitúa una cruz verde y, sobre esta, otra cruz blanca.

Según el artículo 19 del Reglamento General de Circulación, los conductores deben tener una visibilidad adecuada de la vía. Por este motivo, cualquier objeto que cuelgue del retrovisor, ya sea un ambientador, un amuleto o la cinta de la Ikurriña, puede considerarse que limita el campo de visión. En estos casos, los agentes de tráfico pueden sancionar al conductor con una multa de 200 euros, aunque esta infracción no supone la pérdida de puntos del permiso. Quienes quieran llevar la cinta de la Ikurriña en el coche, pueden colocarla en la guantera, en la consola central, o en cualquier otra zona que no dificulte la visibilidad de la calzada.

Llevar objetos colgados del retrovisor central o colocados sobre el salpicadero es una práctica muy habitual entre los conductores, aunque actualmente puede salir cara. Desde un ambientador hasta una fotografía familiar, un peluche incluso la cinta de la Ikurriña. El problema no está en el objeto en sí, sino en dónde se coloca, ya que puede dificultar o reducir la visibilidad del conductor.

Nuevas normas desde el 1 de octubre

El 1 de octubre entró en vigor una actualización del Reglamento General de Circulación. La Dirección General de Tráfico ha introducido estos cambios mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, con nuevas normas que afectan tanto a los desplazamientos por carretera como a la circulación en entornos urbanos. La reforma busca adaptar las normas de tráfico a la evolución de la movilidad registrada durante las últimas dos décadas.

Adelantamiento a ciclistas

En las carreteras interurbanas, los conductores deberán adelantar a los ciclistas a una velocidad que sea, como mínimo, 20 km/h inferior al límite establecido en la vía. Así, por ejemplo, si la carretera tiene una velocidad máxima de 90 km/h, el adelantamiento deberá hacerse a un máximo de 70 km/h.

Además, será obligatorio mantener una distancia lateral de al menos 1,5 metros y cambiar por completo de carril cuando exista más de uno en el mismo sentido. También desaparecen las excepciones que permitían a algunos ciclistas circular sin casco por carretera. En las vías urbanas, las bicicletas deberán circular preferentemente por el centro del carril, mientras que los vehículos que circulen detrás tendrán que mantener una distancia mínima de cinco metros cuando compartan el mismo carril.

Carril de emergencia

«A partir de 2026, la DGT alertará sobre las emergencias a los conductores, que podrán prepararse con antelación para facilitar el paso a los vehículos prioritarios, incluso antes de que lleguen sus señales acústicas y luminosas. Esto será posible porque ambulancias, coches de bomberos y policía circulan geolocalizados y transmiten su situación a los centros de gestión correspondientes. A partir del año próximo, estos centros podrán compartir esta información en tiempo real con la plataforma DGT 3.0, que hará llegar la alerta a los vehículos que circulen cerca del punto conflictivo de la vía donde hay un accidente o cualquier otro tipo de incidencia», detalla la DGT.

En caso de retención, los vehículos deberán desplazarse hacia los lados para dejar libre un espacio que permita crear un carril de emergencia destinado al paso de los servicios prioritarios. En las vías de dos carriles, los vehículos deberán apartarse hacia ambos lados, dejando el espacio libre en el centro. En las vías de tres carriles, los vehículos que circulen por el carril izquierdo deberán orillarse hacia la izquierda, mientras que los que ocupen los carriles central y derecho tendrán que desplazarse hacia la derecha, de manera que el espacio de emergencia quede abierto entre el carril izquierdo y el central.