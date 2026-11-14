La DGT avisa: no uses agua caliente para quitar el hielo del coche porque se puede rajar la luna. Mejor rocía alcohol y quedará perfecto en segundos

Las bajas temperaturas del invierno traen consigo una de las tareas más habituales y molestas para los conductores: retirar el hielo que se acumula en el parabrisas durante la noche. Aunque recurrir al agua caliente parece una solución rápidaa, lo cierto es que puede tener consecuencias mucho más graves de lo que parece, según advierte la Dirección General de Tráfico (DGT).

Entre las alternativas disponibles, el alcohol puede resultar especialmente útil para eliminar las capas finas de hielo gracias a su bajo punto de congelación.

El truco de la DGT para quitar el hielo del coche

Para retirar el hielo del coche sin dañar los cristales, una de las primeras medidas consiste en arrancar el motor, encender la calefacción con el ventilador a máxima potencia y orientar el aire hacia el parabrisas.

Otra opción consiste en pulverizar alcohol sobre el parabrisas, ya que su punto de congelación es inferior al del agua; esto funciona especialmente bien cuando la capa de hielo es fina. Ahora bien, en ningún caso se debe verter alcohol en el depósito del limpiaparabrisas, puesto que podría dañar sus componentes. Si el hielo es más grueso, se puede utilizar una rasqueta de plástico.

Una vez eliminado el hielo y despegadas las del cristal, se puede utilizar el limpiaparabrisas para terminar de limpiar la luna; para ello, el depósito debe contener líquido específico con propiedades anticongelantes. Por último, sólo queda retirar el hielo de los faros y comprobar que funcionan correctamente. En algunos vehículos con iluminación halógena, mantener las luces encendidas durante unos minutos puede ayudar a derretirlo. Sin embargo, en los sistemas de iluminación modernos o en aquellos cuyo diseño separa la bombilla del cristal exterior, es necesario eliminarlo manualmente para garantizar una buena visibilidad en la carretera.

«Cuando el parabrisas está cubierto de hielo, hay algunas prácticas que conviene evitar para no dañar el vehículo ni poner en riesgo la seguridad. Una de ellas es accionar los limpiaparabrisas y rociar agua sobre el cristal, ya que las escobillas pueden permanecer pegadas a la superficie y deteriorarse al intentar moverlas.

Tampoco se debe echar agua muy caliente ni encender la calefacción a una temperatura demasiado alta directamente sobre el parabrisas. El contraste térmico puede provocar tensiones en el cristal e incluso llegar a romperlo. Otro error habitual es utilizar sal para eliminar el hielo. Aunque ayuda a evitar la congelación del agua, no es un método adecuado para descongelar el parabrisas, ya que puede provocar arañazos en el cristal y favorecer la corrosión de algunas partes de la carrocería», recuerda la DGT.

Cómo conducir con hielo y nieve

Cuando se circula con nieve, es recomendable encender las luces de cruce, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. También conviene aprovechar las rodadas que dejan otros vehículos y evitar los movimientos bruscos del volante. Para iniciar la marcha, es importante soltar el embrague de manera progresiva y, en los coches automáticos, acelerar con suavidad. En las pendientes ascendentes, utilizar una marcha larga ayuda a reducir el riesgo de que las ruedas patinen.

El hielo exige más precaución, ya que resulta muy difícil detectarlo mientras se conduce y puede provocar una pérdida repentina de adherencia. Para reducir los riesgos, conviene evitar las zonas donde sea más probable encontrar placas de hielo, como tramos sombríos, lugares resguardados de la luz solar, áreas húmedas o carreteras orientadas al norte. También es necesario extremar la vigilancia durante la noche y a primera hora de la mañana, cuando las bajas temperaturas favorecen su formación.

Si empieza a nevar o existe la posibilidad de encontrar hielo, es fundamental anticiparse y prestar atención a la temperatura exterior, especialmente cuando desciende por debajo de los 3 ºC. En estas circunstancias, debe reducirse la velocidad y extremarse la prudencia. Si el vehículo empieza a deslizarse, hay que intentar mantener la trayectoria y evitar las maniobras bruscas. La recomendación es levantar suavemente el pie del acelerador, no realizar movimientos repentinos con el volante y evitar frenar bruscamente, siguiendo las indicaciones específicas del vehículo y de seguridad vial.

Distancia de seguridad

En una frenada sobre calzada seca, circulando a 100 km/h y con una temperatura de 4 ºC, los neumáticos de verano ofrecen la menor distancia de frenado, con 36,07 metros. Los neumáticos de todo tiempo necesitan 40 metros para detener el vehículo, mientras que los de invierno alcanzan los 40,86 metros.

En condiciones de lluvia, a 80 km/h y con una temperatura de 4 ºC, los resultados cambian. Los neumáticos de todo tiempo consiguen la mejor frenada, con una distancia de 30,5 metros. Les siguen los de invierno, con 34,29 metros, y los de verano, que necesitan 35,28 metros para detener el coche.

Las diferencias son todavía más llamativas cuando se circula sobre nieve. A 40 km/h y con una temperatura de -2 ºC, los neumáticos de invierno necesitan 17,18 metros para frenar, mientras que los de todo tiempo requieren 17,49 metros. En cambio, los neumáticos de verano presentan una distancia de frenado mucho mayor: 44,65 metros.