Dacia planta cara a China y revoluciona el desarrollo de coches en Europa. El grupo automovilístico francés ha puesto en marcha nuevos procesos de trabajo con los que pretende acortar los tiempos de lanzamiento y reducir los costes de producción. Una transformación especialmente relevante en un mercado en el que las marcas chinas han ganado terreno gracias a su capacidad para desarrollar y comercializar nuevos modelos en plazos cada vez más cortos.

Así lo han explicado fuentes de la compañía, en conversaciones con este diario, que han señalado que «el nuevo Dacia Spring es un ejemplo, ya que este modelo que ahora se produce en la fábrica que tiene el grupo en Novo Mesto (Eslovenia) se ha desarrollado en un plazo inferior al que tradicionalmente necesita la industria europea para lanzar un nuevo modelo».

«Nuevo Spring es el primer vehículo de la gama Dacia en beneficiarse de los nuevos programas de desarrollo de Renault Group para acelerar todo el ciclo de diseño de un automóvil, logrando reducir el tiempo a menos de dos años. Esta optimización disminuye notablemente los costes de producción, un enfoque muy propio de Dacia que permite centrarse en lo esencial de forma eficaz», han añadido las citadas fuentes.

Nuevo Dacia Spring, 100% eléctrico

Con esta segunda generación de Spring, Dacia da continuidad a la historia de éxito de un modelo del que se han vendido más de 210.000 unidades en más de cuarenta países desde 2021, y que ha permitido democratizar el acceso al coche eléctrico gracias a su precio asequible.

El nuevo Spring ha conservado el nombre, pero ha cambiado todo lo demás. Totalmente rediseñado, se fabrica sobre la nueva plataforma RGEV small de Renault Group y presenta unas proporciones completamente diferentes con un aumento de 18 cm en la anchura, que le da un aspecto sólido y robusto y optimiza el espacio interior.

Con unas dimensiones de 3,85 metros de largo y 1,74 metros de ancho, el nuevo Dacia Spring ofrece una mayor versatilidad con uno de los habitáculos más espaciosos del segmento A eléctrico y el mayor volumen de maletero de su categoría. De hecho, su capacidad de carga, con hasta 337 litros, establece un nuevo referente en este mercado, superando incluso a algunos modelos de la categoría superior.

Respecto a las prestaciones, esta nueva generación equipa un motor que desarrolla 60 kW (80 CV) y un par de 175 Nm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 130 km/h. Una sola recarga a la semana es suficiente para la mayoría de los usuarios del nuevo Spring, ya que su batería LFP de 27,5 kWh útiles le ofrece una autonomía de hasta 250 kilómetros en ciclo mixto WLTP.

Viene equipado de serie con un cargador integrado de CA de 6,6 kW que permite cargar del 15% al 80% en 9 horas en un enchufe doméstico tradicional. De este modo, el cliente puede recuperar en casa toda la autonomía de su vehículo en una noche o un día, sin tener que invertir en un equipo de recarga específico. Bastarán 5 horas y 40 minutos para pasar del 15% al 80% de carga si dispone de un enchufe reforzado, y solo se necesitarán 2 horas y 55 minutos con un punto de carga (Wallbox) de 7 kW.

No obstante, la oferta de carga rápida eleva la potencia de carga de CA a 11 kW y añade un cargador de CC de 50 kW, lo que permite reducir a 1 hora y 55 minutos la carga del 15% al 80% en un punto de carga (Wallbox trifásico) de 11 kW o en una estación de carga de 22 kW. Con el cargador de CC de 50 kW, la carga del 15% al 80% en estaciones rápidas se completa en solo 28 minutos.