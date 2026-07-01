La china GWM desembarca en España con seis modelos y una red de 100 concesionarios en 2027

GWM desembarca en España con la comercialización de tres modelos y el despliegue de una red de 50 concesionarios para este año, cifras que se duplicarán en 2027 hasta llegar a los seis modelos y las 100 instalaciones para 2027. El fabricante chino ha iniciado, de forma oficial, su actividad comercial en el mercado español con el lanzamiento del nuevo ORA 5, un SUV compacto disponible con motorizaciones de gasolina, híbrida (HEV) y 100% eléctrica por menos de 20.000 euros.

Así lo ha señalado José Ignacio Olazábal, Country Manager de GWM España, en la presentación de la marca, en la que ha señalado que «España es uno de los cuatro mercados principales de Europa, pero además es un mercado con una cultura automovilística muy arraigada, un mercado abierto con una porción de cliente particular muy importante y una diversidad real de necesidades que hay actualmente en Europa».

La china GWM desembarca en España

Fundada en 1990 y con sede en Baoding (China), GWM es una empresa global de movilidad inteligente presente en más de 170 países, con marcas como HAVAL, WEY, TANK, ORA y POER. En 2025 alcanzó 1,32 millones de vehículos vendidos, de los cuales más de 506.000 se comercializaron fuera de China, y superando más de 15 millones de usuarios en todo el mundo. Su estrategia tecnológica se apoya en cerca de 50.000 solicitudes de patente, más de 30.000 patentes concedidas y un equipo de 23.000 profesionales de I+D.

El fabricante chino desembarca en el mercado español con el ORA 5, al que se sumarán al menos otros tres nuevos modelos antes de que termine el año, apostando por otros segmentos como el de las pick-up o los todoterrenos 4×4. Es por esto por lo que, desde el próximo mes de septiembre, los concesionarios también contarán con GWM H7, Wei G9, GWM P500, Tank 300, GWM Jolion Max.

Para su comercialización, GWM apuesta por asentar una fuerte red de concesionarios ya para este año 2026. «Tenemos la intención de estar ya en verano con 30 puntos de venta y posventa para llegar a unos 50 antes de finalizar el año hasta alcanzar las 100 instalaciones para 2027», ha reiterado Olazábal.

Por otro lado, la firma china llegará a Europa con dos centros de posventa, uno en Países Bajos y otro en España, concretamente en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Del mismo modo, para ofrecer seguridad a los clientes, ofrecerán una garantía de siete años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 160.000 kilómetros para la batería.

ORA 5

Con el ORA 5, GWM apuesta por una nueva generación de SUV compactos concebidos desde una perspectiva claramente europea, donde el diseño, la experiencia digital, la eficiencia y la facilidad de uso tienen el mismo peso que las prestaciones o la electrificación. Con 4,47 metros de longitud, 1,83 metros de anchura y una distancia entre ejes de 2,72 metros, el nuevo ORA 5 se posiciona en el corazón del segmento C-SUV en España, actualmente el de mayor volumen y relevancia del mercado.

La gama arrancará con una versión gasolina equipada con un eficiente motor 1.5 turboalimentado de cuatro cilindros que desarrolla 160 CV (118 kW) y se combina con una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades. Esta configuración ha sido concebida para ofrecer un equilibrio entre prestaciones, refinamiento y eficiencia en utilización diaria, manteniendo una respuesta suave y progresiva tanto en ciudad como en carretera.

La versión híbrida HEV combina un motor gasolina turboalimentado de 1,5 litros con un sistema híbrido electrificado y una transmisión híbrida específica DHT de dos velocidades. El conjunto desarrolla una potencia total de 223 CV (164 kW) y un par máximo de 476 Nm, permitiendo acelerar de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos. Además de las prestaciones, el sistema híbrido ha sido desarrollado para maximizar eficiencia y confort acústico, homologando un consumo WLTP de 5,1 l/100 km y una autonomía combinada superior a 1.000 kilómetros.

La versión 100% eléctrica desarrolla 204 CV (150 kW) y utiliza una batería de 58,3 kWh con la que alcanza hasta 435 kilómetros de autonomía WLTP. El consumo homologado se sitúa en 15,5 kWh/100 km y el sistema admite carga rápida en corriente continua de hasta 120 kW, permitiendo recargar del 10 al 80% en aproximadamente 30 minutos. En corriente alterna admite carga trifásica de hasta 11 kW.