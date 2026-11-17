El entrenador del Tenerife ha respondido con zasca incluida a Gerard Piqué por quejarse de la sanción a Jesús Owono por la acción que derivó en la muerte de Jesús de Miguel. El presidente del Andorra encendió la mecha asegurando que el castigo a su portero era por las consecuencias en lugar de la acción y Álvaro Cervera no ha tardado en responder en rueda de prensa criticando su actitud ante un caso muy sensible en el fútbol español.

«Está en su derecho porque es el máximo accionista o presidente de Andorra. Tiene que defender a sus jugadores y a su club. Creo que la acción se podría haber evitado y creo que no es una acción de las que veamos todos los días, como parece que dice él», respondió ante los medios después de asegurar que no había visto el vídeo en el que Piqué decía dichas palabras. Un discurso en el que el catalán cuestionó que Owono recibiese la máxima sanción posible de 12 partidos.

«Vaya por delante que Jesús Owono va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a ‘Demi’. Ha sido increíble ver la cantidad de muestras de cariño que ha recibido y el vacío que va a dejar es muy grande. Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos: ¿por qué ha sucedido? Jugadores, ex jugadores, entrenadores, porteros. Todos lo han calificado de accidente», dijo el presidente del Andorra.

«Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece. Él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa», zanjó Piqué.