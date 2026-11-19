Cielo nuboso en toda la provincia de Barcelona dará paso a un aumento de la claridad por la mañana, aunque se registrarán lluvias débil a moderadas en la mitad occidental durante la madrugada. Las temperaturas bajarán y habrá viento moderado del oeste, con rachas intensas en la cordillera prelitoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 19 de noviembre

Barcelona: ambiente cambiante con cielos nublados

El cielo en Barcelona se despereza con una ligera manta de nubes que cubrirá la jornada, ofreciendo un espectáculo cambiante. A medida que avanzamos en el día, la probabilidad de chubascos se presenta especialmente por la mañana, aunque por la tarde las oportunidades de lluvia se desvanecerán, dejando paso a un cielo más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados, pero la sensación térmica podría hacer que algunos momentos se sientan un poco más frescos.

El viento, que soplará desde el oeste a una velocidad notable, podría hacer que la jornada se sienta algo más fresca, especialmente al amanecer. Con la humedad alcanzando niveles máximos que pueden hacer que el ambiente se sienta algo pesado, es recomendable salir con un abrigo ligero. A medida que el sol se eleva y se posa en el horizonte cerca de las cinco y media, disfrutaremos de unas buenas horas de luz, perfectas para aprovechar el día.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y lluvias intermitentes

El día en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un cielo grisáceo que anticipa una jornada marcada por la inestabilidad. Las nubes amenazan con desbordar sus límites, dejando entrever algunas lluvias en las primeras horas, a medida que el viento sopla con fuerza, creando una atmósfera inquietante.

Esta mañana se sentirán temperaturas frescas, alcanzando los 20 grados, mientras que la sensación térmica, aunque ligeramente más cálida, no superará los 22 grados. La tarde aportará un giro, con cielos más despejados y temperaturas que bajarán hasta los 16 grados. Sin embargo, no olvides el paraguas, ya que la probabilidad de lluvia será del 50% hasta el mediodía y las rachas de viento pueden alcanzar hasta 60 km/h.

Día fresco y variable

en Badalona

La jornada amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 20 grados. A medida que el día avanza, se prevé que la temperatura máxima alcance los 21 grados, aunque la sensación térmica podría ser algo más alta. La probabilidad de lluvia es del 50%, especialmente durante la mañana, así que no está de más llevar un paraguas. Además, el viento soplará de manera notable, con ráfagas que alcanzarán los 60 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescura.

A medida que lleguemos a la tarde, el cielo se despejará y se espera un ambiente mucho más agradable, con temperaturas que descenderán a 17 grados. Si bien la probabilidad de lluvia por la tarde-noche es nula, la humedad se mantendrá en niveles altos, haciendo que el ambiente se sienta algo pesado. Disfrutaremos de unas 10 horas y 43 minutos de luz, con el sol saliendo a las 07:44 y poniéndose a las 17:27. En resumen, un día fresco y variable, que comenzará con inestabilidad pero culminará agradablemente.

Ambiente templado y cielo nuboso en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, especialmente por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados, con una leve brisa que puede hacer que algunas ráfagas se sientan un poco más frescas en la tarde, aunque sin grandes posibilidades de lluvia.

Es el momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovecha para salir y respirar un poco de aire fresco bajo un cielo que irá aclarando a medida que avance el día.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET

Aviso de vientos de nivel amarillo en el prelitoral de Barcelona, con rachas máximas de 70 km/h.