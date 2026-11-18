Lamine Yamal atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. El joven delantero del FC Barcelona continúa consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol mundial, mientras su vida sentimental también parece avanzar a pasos agigantados. Según nuestros datos, su relación con Inés García atraviesa una etapa de estabilidad que ha traído consigo importantes cambios en su día a día.

La pareja ha comenzado a compartir techo en Barcelona y ha elegido un lugar muy especial para establecer su hogar. Se trata de la espectacular propiedad que durante años perteneció a Shakira y Gerard Piqué, una vivienda que se convirtió en uno de los escenarios más conocidos de la separación de la cantante colombiana y el empresario catalán.

Ahora, aquella casa vuelve a situarse en el centro de la actualidad, aunque por motivos muy diferentes: Lamine quiere convertirla en el espacio donde construir su nueva vida junto a Inés.

Una propiedad cargada de historia

La mansión no es una vivienda cualquiera. Durante la etapa en la que Shakira y Piqué compartían vida familiar, el inmueble fue uno de los símbolos de su relación, especialmente por su ubicación y sus dimensiones. Su popularidad aumentó todavía más después de que la artista hiciera referencia a la proximidad de la madre del ex futbolista en una de las canciones que publicó tras la ruptura.

La conocida frase «Me dejaste de vecina a la suegra» terminó convirtiéndose en uno de los fragmentos más comentados de la canción y contribuyó a que la vivienda adquiriese todavía más notoriedad. Tras la separación de la pareja, la propiedad pasó por diferentes circunstancias hasta que Lamine Yamal decidió hacerse con ella.

La operación se produjo a finales de 2025 y el futbolista desembolsó alrededor de ocho millones de euros para convertirse en su nuevo propietario. Una adquisición importante para un jugador que, pese a su juventud, ya disfruta de una situación económica privilegiada gracias a su trayectoria profesional.

Sin embargo, comprar una casa de estas características no significa que esté inmediatamente preparada para instalarse en ella. Lamine tuvo que afrontar inicialmente distintos trabajos de acondicionamiento para adaptar las instalaciones a sus preferencias y necesidades. Aquellas primeras actuaciones no han sido las últimas, puesto que ahora el inmueble vuelve a estar en obras.

Las reformas en la mansión de Piqué

La intención de la pareja es disponer de una vivienda que responda a esta nueva etapa sentimental. Por ese motivo, se están realizando nuevos trabajos en la antigua residencia de Shakira y Piqué, que buscan adecuar el espacio a la convivencia de Lamine e Inés. Aunque no han trascendido todos los detalles de las modificaciones ni el presupuesto destinado a ellas, los movimientos en el domicilio evidencian que el proyecto residencial continúa avanzando.

La casa representa también un cambio importante en la vida cotidiana de la creadora de contenido. Inés García es sevillana y, desde que comenzó su relación con el futbolista, ha ido acercándose cada vez más a Barcelona. La posibilidad de compartir vivienda permite a ambos dejar atrás parte de la distancia que condicionaba sus encuentros y disfrutar de una nueva etapa.

Una relación muy estable

Desde que su romance salió a la luz en mayo, Lamine e Inés han protagonizado diferentes acontecimientos que reflejan la evolución de su relación. La primera confirmación pública llegó durante la cena organizada para celebrar el título de Liga del FC Barcelona, una cita en la que ambos dejaron de mantener su historia sentimental en un segundo plano.

A partir de entonces, la joven ha ido ganando presencia en el entorno del futbolista, aunque ambos han procurado reservar determinados aspectos de su intimidad. El traslado de Inés a Barcelona ha sido uno de los movimientos más significativos, ya que facilita que puedan pasar más tiempo juntos y organizar su vida sin depender de desplazamientos constantes.

Pero hay otros integrantes que también han llegado recientemente a este nuevo hogar. La pareja ha incorporado a su familia a dos cachorros de golden retriever, llamados Copito y Coco, que recogieron en un centro canino de Gerona.

La sevillana ha mostrado diferentes escenas de los primeros días de los perros en casa, desde sus juegos hasta los momentos de descanso junto a la pareja. En algunas imágenes se puede apreciar la complicidad que han desarrollado con sus nuevos dueños y el espacio que ya ocupan en su rutina diaria.

Una de las publicaciones llamó especialmente la atención por el comentario que dejó el propio Lamine. El delantero reaccionó a las fotografías de los cachorros con una expresión que no pasó inadvertida: «Nuestros hijos». Una frase espontánea que refleja el cariño que ambos sienten por los animales y que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores.

De esta manera, la antigua mansión de Shakira y Gerard Piqué comienza a escribir un capítulo completamente diferente. Lo que durante años fue el hogar de una de las parejas más mediáticas del panorama internacional se prepara ahora para acoger la convivencia de Lamine Yamal e Inés García.

Las reformas, la llegada de los cachorros y el traslado de la joven sevillana a Barcelona dibujan una nueva etapa para ambos. Mientras el futbolista continúa centrado en sus compromisos deportivos con el Barça, su vida personal parece haber encontrado un espacio propio en una vivienda que, por su historia, difícilmente pasará desapercibida.