La notaria María Cristina Clemente se ha vuelto a pronunciar en las redes sociales sobre las herencias y en este caso ha desaconsejado a las personas de 70 u 80 años que hagan una donación de sus bienes en vida. ¿El motivo? Esta profesional ha dejado claro que estas personas nunca podrán saber cuándo van a necesitar tirar de este patrimonio del que podrán seguir disfrutando en los últimos años de su vida. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la donación de bienes de las personas mayores.

Esto es algo habitual que pasa en muchas familias españolas: muchos padres o madres que, ya entrados en una edad, pasados los 70 años, deciden realizar una donación de sus bienes a sus hijos u otros herederos. María Cristina Clemente, una notaria experta en herencia que suele publicar vídeos didácticos en las redes sociales, ha desaconsejado a los españoles que realicen esta acción porque es posible que a largo plazo necesiten tirar de esos bienes por cualquier situación que les pueda ocurrir en la vida.

«Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes porque no podemos saber qué va a necesitar 10 años más tarde», aconsejó en uno de sus vídeos publicado en las redes sociales esta notaria, que deja claro en su intervención que, en determinadas edades, esta persona en cuestión puede necesitar de otra persona para que le ayude en casa o tener determinados gastos relacionados con su salud y que disponer de una propiedad o ahorros puede ser muy importante durante los últimos años de su vida.

La notaria y los bienes en el testamento

Por ello, María Cristina Clemente deja claro que lo más recomendable es dejar la herencia una vez la persona ya haya fallecido y esto se hace a través de un testamento, algo que es muy recomendable hacer en los últimos años de vida para que los herederos no tengan problemas legales. Esta experta en la materia reaccionó hace unos días a una noticia importante y que ha dado mucho que hablar: dos de cada tres españoles reconocen que aún no han hecho testamento y la mitad confirma que no ha hablado de herencias con su familia.

«Me resulta increíble, dos de cada tres españoles confirman que no ha hecho testamento, pero lo que me resulta más alucinante de todo es que más de la mitad reconocéis que no habláis del tema herencias en casa ni con la familia, no vaya a generarse algún conflicto», dice @notariabuendia, que también deja claro un concepto: «No entendéis que con eso lo único que hacéis es postergar el conflicto a un momento posterior en el que será mucho peor».

A continuación, esta notaria experta en la materia describe los casos que a diario vive en su notaría con los conflictos familiares por las herencias. Así que, como indica esta profesional, lo más recomendable es donar los bienes antes del fallecimiento; si no, hacer un testamento y organizar todo el reparto de la herencia antes de que fatalmente se dé la pérdida del testador y la persona que pone sus propiedades a disposición de los herederos.