Planificar la última cena del año suele despertar dos impulsos contrapuestos: las ganas de lucirse en la mesa y el cansancio acumulado tras semanas de comidas, compras y preparativos. Quien pasa horas detrás de los fogones en Nochevieja sabe que la mejor estrategia pasa por combinar recetas resultonas con pasos que puedan adelantarse. No hace falta montar un despliegue imposible para que la noche funcione; basta con elegir platos bien pensados, escalonar tiempos y reservar energía para el brindis y las uvas.

Ideas de cenas de fin de año para todos los gustos

No todas las mesas piden el mismo formato. A veces toca reunir a media familia alrededor de un menú largo, y otras apetece algo más íntimo, ligero o con un guiño creativo. Si buscas un plan tranquilo y medido en raciones, estas propuestas para una cena de fin de año para dos ayudan a ajustar compras y tiempos sin que sobre media nevera al día siguiente.

También conviene tener en cuenta a quienes prefieren evitar la carne o dar un giro más vegetal a la mesa festiva; en ese terreno resultan muy prácticas las opciones de cena de año nuevo sin carne, ideales para mantener el carácter celebratorio sin recurrir a los asados clásicos. Y si te atrae jugar con contrastes y presentaciones más atrevidas, inspirarte en una cena de Nochevieja de Alberto Chicote da ideas sobre cómo elevar ingredientes cotidianos con un punto distinto.

Entrantes fáciles para una cena de Nochevieja

Abrir boca con bocados sencillos evita que todos lleguen con hambre desmedida al plato fuerte y te da margen para rematar el pase principal con calma. Unas tartaletas crujientes rellenas de crema de queso suave, salmón ahumado y eneldo fresco se montan en minutos y aportan elegancia sin complicación.

Otra apuesta segura son los vasitos fríos de aguacate, langostinos cocidos y un toque de lima, o unas setas salteadas con ajos tiernos y yema curada sobre pan rústico tostado. Alternar texturas cremosas, crujientes y salinas desde el primer bocado despierta el apetito sin saturar.

Platos principales para despedir el año

En el plato principal lo sensato es elegir preparaciones que admitan horno o cocción controlada, de modo que no tengas que estar pegado a la sartén cuando lleguen los invitados. Una carrillera estofada al vino tinto con especias suaves se puede dejar lista la víspera y gana jugosidad al reposar; basta con calentarla despacio antes de servir.

Si prefieres pescado o aves, un lomo de bacalao confitado con pilpil ligero o un redondo de pavo relleno de ciruelas, manzana y frutos secos funcionan de maravilla. El hecho de repartir el protagonismo entre carnes melosas, pescados jugosos y alternativas vegetales facilita cuadrar gustos distintos sin cocinar tres menús distintos.

Guarniciones y acompañamientos para la cena

Una buena guarnición no compite con el plato principal, sino que lo equilibra. Un puré de patata bien trabajado con mantequilla y un chorrito de aceite de oliva virgen extra absorbe salsas con naturalidad.

También encajan muy bien unas verduras asadas al horno con romero, unas patatas panaderas doradas en su punto o una ensalada de hojas tiernas, granada y nueces que aporte frescor entre bocados más densos.

Postres para terminar la última noche del año

Tras una cena completa, el postre agradece un cierre goloso pero bien medido. Una tarta de queso horneada con compota de frutos rojos, un semifrío de turrón o unas copas de crema de cítricos con galleta crujiente ponen el broche dulce sin resultar pesados antes de las campanadas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 a 90 minutos (según las elaboraciones elegidas; muchas pueden adelantarse)

Porciones: 6 comensales (ajustable según el menú)

Información nutricional: Aproximadamente 1.150 kcal por comensal en un menú completo de entrante, principal, guarnición y postre (unas 6.900 kcal totales para 6 raciones)

Tipo de cocina: Mediterránea / Festiva de fin de año

Tipo de comida: Cena completa (entrantes, plato principal, guarnición y postre)