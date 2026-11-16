Cena de Año Nuevo sin carne: 10 recetas fáciles

Plantear una celebración de fin de año prescindiendo de la proteína animal dejó hace mucho de ser un compromiso aburrido de lechuga y verduras hervidas. Cuando trabajas bien los fondos vegetales, los asados lentos y las texturas crujientes, la mesa gana en color y los invitados terminan la noche sin esa pesadez digestiva típica de los grandes asados navideños. Armar un menú vegetariano para la cena de Nochevieja exige simplemente entender dónde reside el sabor profundo: en los hongos bien dorados, los frutos secos tostados y las especias aromáticas.

Ideas de entrantes sin carne para la cena de Año Nuevo

El arranque de la velada pide bocados ágiles que se puedan comer con los dedos mientras circula la primera copa. Si buscas inspiración en aperitivos festivos veganos para Nochevieja, descubrirás que las combinaciones vegetales admiten muchísimo juego visual.

Croquetas de setas

Una bechamel trabajada con calma, infusionando leche o bebida vegetal con boletus deshidratados y un sofrito muy lento de cebolla pochada, logra una cremosidad que no echa de menos ningún embutido.

Hummus casero con crudités

Triturar garbanzos cocidos en su punto con una buena pasta de sésamo, ajo asado y comino recién molido cambia por completo la percepción de este clásico.

Champiñones rellenos de queso

Los portobello de tamaño mediano funcionan como recipientes comestibles ideales. Basta con retirar el pie, picarlo con ajo y perejil, mezclarlo con un queso azul suave o rulo de cabra y darles un golpe rápido de gratinado hasta que burbujeen.

Hojaldres de verduras

El hojaldre de mantequilla estirado y cortado en cuadrados pequeños admite un relleno de pimientos asados, calabacín salteado a fuego vivo y un toque de orégano. Al hornearse, sube en capas doradas que resultan vistosas en cualquier bandeja central.

Ensalada de aguacate y granada

La untuosidad del aguacate maduro choca de frente con el estallido ácido de los granos de granada. Aliñada simplemente con aceite de oliva virgen extra, unas gotas de lima y escamas de sal, limpia el paladar entre bocados calientes.

Platos principales vegetarianos para Nochevieja

Aquí es donde la cocina demuestra su verdadero músculo. Para quienes exploran recetas veganas para la cena de Nochevieja o propuestas ovolactovegetarianas, el secreto está en sustituir la estructura de la carne por capas densas y sabrosas.

Lasaña de verduras

Alternar láminas de pasta al huevo con un ragú espeso de berenjena, zanahoria, tomate triturado a fuego lento y lentejas pardinas aporta una textura mordiente y un sabor umami extraordinario.

Risotto de setas y parmesano

El arroz soltando su almidón poco a poco a base de caldo de verduras tostadas y vino blanco seco crea una emulsión natural que, ligada al final con parmesano curado y mantequilla fría, viste cualquier mesa de gala.

Wellington de verduras

Un rulo compacto de champiñones picados muy finos, espinacas salteadas y nueces envuelto en masa quebrada u hojaldre ofrece ese corte espectacular en la mesa que tradicionalmente se reserva al solomillo.

Berenjenas rellenas de verduras

Asadas primero hasta que la pulpa quede tierna, se vacían para mezclar su carne con pisto casero y piñones tostados, coronando la pieza con una capa fina de pan rallado con hierbas provenzales.

Pastel de patata y espinacas

Capas muy finas de patata laminada con mandolina intercaladas con espinacas frescas salteadas con pasas y un toque de nuez moscada, dan como resultado una terrina compacta y reconfortante.

Guarniciones y acompañamientos sin carne para Año Nuevo

Patatas gratinadas al horno

Cortadas en discos finos y cocidas lentamente en nata líquida aromatizada con ajo y tomillo, forman un bloque cremoso por dentro con una costra dorada irresistible.

Verduras asadas con especias

Zanahorias baby, coles de Bruselas partidas por la mitad y trozos de calabaza horneados a alta temperatura con comino, pimentón dulce y miel de caña caramelizan sus propios azúcares naturales.

Puré de boniato

Cocido al vapor para que no absorba agua y triturado con un chorro generoso de aceite de oliva suave y pimienta negra recién molida, aporta un dulzor terroso muy elegante.

Ensalada de manzana y nueces

Láminas crujientes de manzana ácida mezcladas con nueces pecanas tostadas y brotes tiernos de espinaca equilibran los platos más cálidos del menú.

Postres fáciles para completar la cena de Año Nuevo

El cierre dulce no necesita horas de pastelería técnica para brillar tras las campanadas. Unas peras conferencia escalfadas en vino tinto especiado con canela y piel de naranja se dejan hechas la víspera y ganan sabor con el reposo.

Información complementaria

Tiempo de preparación: 1 hora y 45 minutos (según selección de platos)

Porciones: 6 comensales

Información nutricional: 680 kcal totales aproximadas por menú completo

Tipo de cocina: Vegetariana festiva y de temporada

Tipo de comida: Cena de gala / Celebración de Nochevieja