La mesa de Nochebuena en el Perú tiene una energía propia: mezcla la calidez del verano austral con costumbres arraigadas que pasan de generación en generación sin perder frescura. Mientras en otras latitudes diciembre huele a frío y guisos largos, en buena parte de la costa peruana la celebración se vive con ventanas abiertas, sobremesas largas y platos que equilibran lo festivo con lo familiar. Quien haya compartido una nochebuena limeña o arequipeña recuerda el contraste entre el horno encendido y la brisa de la noche, un ritmo que da personalidad a cada bocado.

Qué se come en una cena de Navidad peruana

En una mesa tradicional peruana conviven guiños criollos, recetas andinas y costumbres compartidas en todo el país. El centro de atención suele recaer en un ave asada bien dorada, rodeada de guarniciones que aportan almidón, dulzor y acidez para compensar los jugos del asado.

No se trata de un menú rígido; cada familia ajusta el repertorio según su historia y lo que haya en el mercado, pero hay piezas que casi siempre reaparecen cuando llega la medianoche.

Platos principales de la Navidad peruana

El protagonismo indiscutible suele llevarlo el pavo al horno, marinado con ají panca, ajo, comino, hierbas y algún toque cítrico o de licor para que la piel quede crujiente y la carne tierna. Quienes planifican el asado con antelación suelen inspirarse en una cena de Navidad con pavo que mantenga los tiempos bajo control sin sacrificar jugosidad.

Si se opta por un interior jugoso, un buen pavo relleno para Nochebuena, con carne picada, pasas, aceitunas, frutos secos y pan o galleta, convierte el corte en un momento ceremonial. En algunas casas también comparte mesa un lechón crujiente o un pollo adobado, pero el pavo conserva ese aire de ocasión especial que reúne a todos alrededor del trinche.

Entrantes y acompañamientos tradicionales

Para acompañar el asado, la ensalada de fideos o la ensalada rusa peruana, con remolacha, zanahoria, arvejas, papa y mayonesa suave, aportan cremosidad y color, mientras el arroz árabe con fideos tostados y pasas suma un contraste dulce y salado muy característico. Unas papas doradas o puré casero completan el plato sin robarle espacio al jugo del asado.

Antes o junto al plato fuerte, tampoco faltan bocados fríos como causa limeña, tequeños crujientes con salsa de palta o encurtidos que refrescan el paladar. Ese juego entre texturas firmes y aderezos vivos hace que el plato no resulte monótono ni siquiera cuando se repite al día siguiente.

Postres peruanos para Navidad

A la hora del dulce, el panetón ocupa un lugar casi obligatorio, acompañado casi siempre de una taza de chocolate caliente espeso, perfumado con canela y clavo, servido con alegría pese al calor de diciembre. Es una costumbre entrañable que une a niños y mayores alrededor de la misma mesa.

A su lado suelen aparecer el turrón de Doña Pepa, mazamorra morada o arroz con leche espolvoreado con canela molida. Cada postre aporta un matiz distinto: el panetón trae esponjosidad y fruta confitada; la mazamorra, un toque frutal y especiado.

Bebidas típicas para celebrar la Nochebuena

Para refrescar la velada y acompañar las entradas o la sobremesa, una jarra bien fría de chicha morada peruana, preparada con maíz morado, piña, canela, clavo y unas gotas de limón, resulta infalible por su aroma y su acidez equilibrada. También se sirven refrescos frutales caseros, pisco sour o brindis con espumoso cuando llega el momento de desear un buen año nuevo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 2 horas a 2 horas y 30 minutos (incluyendo marinado y horneado del pavo)

Porciones: 8 comensales

Información nutricional: Aproximadamente 1.080 kcal por comensal en un menú completo de asado, guarniciones, bebida y postre (unas 8.640 kcal totales para 8 raciones)

Tipo de cocina: Peruana / Criolla navideña

Tipo de comida: Cena familiar de Nochebuena