A partir del 1 de octubre WhatsApp va a empezar a cobrar por los mensajes: se insta a revisar la tarifa de cada usuario

A partir del 1 de octubre de 2026, muchas empresas deberán pagar por responder a sus clientes a través de WhatsApp. Sin embargo, este cambio no afectará a los usuarios particulares ni a los pequeños negocios que utilizan exclusivamente la aplicación gratuita WhatsApp Business. La nueva medida se aplicará a WhatsApp Business Platform, la infraestructura profesional y API que emplean las empresas para integrar WhatsApp con centros de atención al cliente, CRM, chatbots y sistemas de automatización.

Hasta ahora, cuando un cliente iniciaba la conversación, se abría una ventana de atención al cliente. Si la empresa respondía dentro de las primeras 24 horas, Meta no cobraba por esos mensajes. Sin embargo, a partir del 1 de octubre de 2026, cada una de las respuestas pasará a facturarse de manera individual. ¿Quiere esto decir que WhatsApp te va a cobrar por ponerte en contacto con un banco o una aerolínea? No, ya que el coste lo asumirá íntegramente la empresa.

WhatsApp cobrará a estos usuarios a partir del 1 de octubre

El cambio afecta específicamente a WhatsApp Business Platform, también conocida como WhatsApp API, una herramienta utilizada por las empresas para integrar el servicio de mensajería con sistemas de atención al cliente, programas de gestión, plataformas comerciales, chatbots y asistentes de inteligencia artificial.

Desde el 1 de octubre, cada número de teléfono empresarial integrado en esta plataforma dispondrá de 1.000 mensajes de servicio gratuitos al mes. Una vez superado ese límite, Meta cobrará por cada nuevo mensaje enviado. Además, los mensajes que no se utilicen durante un mes no se acumularán para el siguiente.

La diferencia entre mensajes y clientes es especialmente importante.Por ejemplo, si una empresa atiende a 400 clientes y envía tres respuestas a cada uno durante el mes, habrá utilizado 1.200 mensajes. Como dispone de 1.000 mensajes gratuitos, las 200 respuestas restantes comenzarían a estar sujetas a la tarifa correspondiente.

La tarifa dependerá del mercado al que pertenezca el destinatario y Meta aplicará el cobro por cada mensaje entregado. Además, las plantillas de utilidad enviadas dentro de la ventana de 24 horas, que hasta ahora podían utilizarse sin coste, también pasarán a estar sujetas a cobro.

Una vez transcurridas más de 24 horas desde el último mensaje del cliente, la empresa seguirá sin poder enviar mensajes de servicio libremente. Para volver a contactar con él, tendrá que recurrir, por lo general, a plantillas previamente aprobadas por Meta, aplicándose las categorías y tarifas correspondientes.

Existe, sin embargo, una excepción importante: las conversaciones iniciadas desde determinados anuncios que dirigen directamente a WhatsApp o mediante botones de una página de Facebook mantienen una ventana gratuita de 72 horas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por Meta.

«Para cualquier proveedor de soluciones o negocios directamente integrados que no tengan un método de pago en el archivo antes del 30 de septiembre de 2026, Meta dejará de entregar mensajes de servicio a partir de cuando se cobren el 1 de octubre de 2026. Para evitar interrupciones en tus mensajes de servicio, agrega un método de pago⁠ para tus cuentas de WhatsApp Business antes del 30 de septiembre de 2026», detalla la compañía.

API

La API de la nube de WhatsApp Business incorpora diferentes funciones para facilitar la comunicación con los clientes. Entre ellas se encuentran el envío de mensajes de texto y contenido multimedia, las interacciones mediante elementos interactivos, las llamadas para realizar o recibir comunicaciones con clientes y la posibilidad de crear y gestionar conversaciones en grupo.

Los mensajes de WhatsApp permiten a las empresas comunicarse con sus clientes de forma cifrada y utilizar el servicio para diferentes procesos comerciales. También se pueden utilizar para recomendar productos relacionados o complementarios, así como para facilitar todo el proceso de una compra

Otra de sus posibilidades es la autenticación de usuarios mediante sistemas como la verificación en varios pasos o las contraseñas de un solo uso. Además, las empresas pueden crear experiencias conversacionales interactivas y personalizadas para atender las necesidades de sus clientes.

Tarifas

El coste de los mensajes de Meta Business Agent no será una cantidad fija por respuesta, sino que dependerá de la cantidad de tokens que necesite la inteligencia artificial para procesar cada interacción. El cobro se realizará por cada mensaje entregado y se calculará tomando como referencia el consumo de tokens.

La tarifa indicada es de 2 dólares por cada millón de tokens.En la práctica, un mensaje sencillo requiere menos procesamiento y, por tanto, tiene un coste menor. Por el contrario, una consulta que necesita analizar más información, mantener el contexto de la conversación o proporcionar una respuesta más elaborada consume más tokens y resulta más cara.

Por ejemplo, ante una pregunta sencilla como «¿A qué hora abren?», el agente podría enviar cuatro mensajes al usuario y consumir unos 80.000 tokens en total. Con un coste aproximado de 2 dólares por millón de tokens, esa interacción supondría entre 0,16 y 0,20 dólares.

En cambio, una consulta más compleja, como «No puedo pasar del paso 3 de este montaje. ¿Podrías ayudarme?», podría requerir hasta 10 mensajes y alrededor de 250.000 tokens. En ese caso, el coste estimado ascendería a entre 0,40 y 0,50 dólares.