Tamara Gorro ha dado un puño en la mesa. La creadora de contenidos, que mantiene una relación sentimental con Cayetano Rivera desde comienzos de año, ha sido diana de críticas, precisamente, por su historia de amor con el torero, pese a que ambos llevan con la más absoluta discreción su idilio.

Desde el pasado mes de julio, la colaboradora televisiva está completamente al margen de los medios. ¿El motivo? Un problema de salud que le obligó a permanecer ingresada. Eso sí, la tertuliana nunca estuvo sola, sino que contó con el apoyo de su pareja, Cayetano Rivera, que incluso se atrevió a publicar una imagen juntos en la que le declaró su amor.

Pese a los likes que tuvo la publicación del torero, lo cierto es que de quien no tiene el beneplácito es de su hermano Fran, con el que está distanciado. Así lo aseguraron desde Telecinco tras destapar una conversación del marido de Lourdes Montes con Pipi Estrada, en la que Rivera aseguró que no se fiaba del todo de Tamara Gorro y de sus intenciones.

Tamara Gorro, alucinada con las palabras de Fran Rivera

Más allá de las evidentes pruebas de que no hay relación de cuñados entre Tamara y Fran —como que ambos no se siguen en redes sociales—, Frank Blanco destapó unos mensajes de lo más reveladores entre el padre de Tana Rivera y Pipi Estrada. «La dirección de este programa maneja esa información con mensajes, concretamente mensajes que Pipi Estrada puso a disposición de la dirección y en los que Fran Rivera le contesta textualmente a Pipi ‘Le hemos avisado, ya es mayor, él sabrá’ cuando nuestro compañero le pregunta sobre la relación de Tamara y su hermano», comentó.

Quien también arrojó luz sobre ello fue Aurelio Manzano. El colaborador, tras salir a la luz el intercambio de mensajes entre Fran y Pipi, no dudó en ponerse en contacto con el hermano de Cayetano, que fue tajante: «Le he dicho que resulta difícil defenderle después de que Pipi haya filtrado esos mensajes, y Fran me ha contestado que pasa de toda esta mierda con la de cosas serias que hay».

Ahora ha sido Tamara Gorro la que ha decidido pronunciarse al respecto. La extronista de Mujeres, Hombres y Viceversa ha decidido romper su silencio en una conversación que José Antonio León ha destapado. «Está flipando con que se le haya vinculado un aprovechamiento a estar liada con Cayetano. No entiende esta información», ha dicho. Además, el colaborador televisivo ha salido en defensa de la ex de Ezequiel Garay, que puede mantenerse económicamente sola sin necesidad de recurrir al torero: «Ella vive, al hilo de lo económico, de sus empresas y del equipo que tiene. Eso lo sé, Tamara está muy bien económicamente. Tiene una tarifa por encima del resto. Cobra por una publicación entre 10.000 y 15.000 euros».