Una fugada de la justicia por un robo en Barcelona se pasea semidesnuda por Palma y agrede a un policía

Un surrealista suceso ocurrido el pasado viernes 19 de junio el parque de las Estaciones de Palma, ubicado muy cerca de la Plaza de España. La Policía Local detuvo a una mujer de 45 años que estaba paseando semidesnuda por una zona infantil. La implicada, además, agredió a uno de los agentes en el momento del arresto.

Los hechos ocurrieron sobre las 19:15 horas cuando varios ciudadanos dieron aviso a las autoridades tras ver que una mujer estaba paseando por un área infantil casi sin ropa y generando malestar entre los presentes.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar, donde nada más llegar observaron a la sospechosa, por lo que la dotación, adscrita a la Policía Comunitaria del Distrito Oeste, trató de entablar una conversación con ella y pedirle explicaciones.

Lejos de esclarecer lo que ocurría, la mujer respondió de forma evasiva e incoherente, por lo que los policías locales solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia para que el personal sanitario realizara una valoración facultativa de su estado.

Sin embargo, mientras se esperaba pacientemente la llegada de los servicios sanitarios, la ahora detenida se fue alterando de manera progresiva. En un momento dado, se levantó repentinamente del suelo y, de forma imprevista, arremetió contra uno de los funcionarios policiales.

En concreto, la mujer le propinó un fuerte impacto en el rostro. Pese a la contundencia de la agresión, el agente no sufrió lesiones de gravedad ni precisó asistencia médica inmediata.

Ante los hechos, los componentes del dispositivo la redujeron y la arrestaron. Además, durante el traslado al vehículo policial, la mujer opuso una fuerte resistencia y llegó a golpear repetidamente el habitáculo de seguridad, sin llegar a causar daños materiales.

La arrestada fue conducida inicialmente a un centro de salud de atención continuada para su revisión médica. Debido a que se encontraba completamente indocumentada y se negaba de manera reiterada a facilitar sus datos personales, fue trasladada a dependencias de la Policía Nacional.

Allí, mediante el sistema de identificación dactilar, se verificó su identidad y se descubrió que le constaba una orden judicial en vigor de búsqueda, detención y personación emitida por un Juzgado de lo Penal de Barcelona por un delito previo de robo con violencia e intimidación.

Tras su identificación, la detenida quedó bajo custodia de la Policía Local en el Depósito Municipal de Detenidos hasta que fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente.