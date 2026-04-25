Veijer se estrena en la pole en Moto2 en Jerez, por delante de Escrig y Manu González

Collin Veijer se ha llevado la pole en el GP de España de MotoGP en la categoría de Moto2, con un tiempo de 1:39.101. El piloto neerlandés batió a Escrig, segundo, y Manu González, tercero, en la pelea por la pole donde estuvo metido hasta el final un David Alonso que sólo pudo ser sexto al final. Es la primera pole del piloto del Red Bull KTM Ajo desde que es piloto de Moto2, con el líder del Mundial de la categoría de plata cerrando esa primera fila de la parrilla.

La batalla por la pole estaba al rojo vivo. La diferencia entre los cinco primeros de inicio (Escrig, Veijer, Baltus, Agius y Muñoz) era de apenas 57 milésimas. La igualdad reinaba en la clasificación hasta que apareció el niño maravilla de Aspar, David Alonso, para ponerse primero, con 215 milésimas de ventaja sobre Escrig, segundo. Eso fue en la primera tanda. Tras el paso por boxes cambió todo.

Manu González fue el primero en mejorar el crono firmado por David Alonso. El líder del Mundial de Moto2 se colocaba primero con gomas nuevas. Luego vino Veijer y le arrebató la pole. Manugasss bajaba a la tercera posición después de que Escrig también mejorara su tiempo y se situara entre él y Veijer, que evita así el triplete de poles españolas en Jerez. Nadie pudo mejorar el registro del piloto del Red Bull KTM Ajo.

Alonso pasó de primero a sexto. Venía calcando el tiempo del neerlandés en su última vuelta lanzada, pero se encontró con Baltus en el tercer sector y le frenó. Eso le hizo perder tres décimas con respecto al crono del poleman, Veijer, y evitó que pudiera arrebatarle esa posición de privilegio. Tampoco pudo subir posiciones y el campeón de Moto3 2024 saldrá desde la sexta plaza, la segunda fila de la parrilla.