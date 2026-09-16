El sofocado candidato del PSOE de Palma vuelve al ataque contra el alcalde Jaime Martínez: «No puedo más de calor»

El sofocado candidato del PSOE de Palma y portavoz parlamentario, Iago Negueruela, vuelve al ataque contra el alcalde del PP de la capital balear, Jaime Martínez, con la que parece ser su gran y única preocupación de este verano: el calor y las altas temperaturas.

«No puedo más de calor», ha afirmado en otro jocoso vídeo publicitado en redes sociales. «Son las 10:40 horas de la mañana y voy a una reunión con vecinos», afirma Neguerela, que no parece tener muy buena cara. «Hoy lo que sufro es calor extremo. Me estoy torrando ya a más de 30 grados, que es lo que hace en este momento», asegura caminando al sol el alcaldable socialista.

«Paso por una calle sin una sombra, sin árboles; los jardines y parques se están achicharrando, los niños y las personas mayores», dice el dirigente socialista digitado al cargo por la secretaria general del PSOE balear, Francina Armengol, que acto seguido pasa a señalar al culpable del calor que están pasando los palmesanos este verano: el alcalde Martínez.

«Esta ciudad no está preparada para el calor que hemos sufrido durante estos meses y seguiremos sufriendo», asegura Negueruela, que dibuja la ciudad que quiere.

«Quiero una ciudad que tenga árboles, que en los parques públicos haya sombras, que haya agua a disposición y que la gente pueda tener un espacio donde salir. Porque este verano el lujo ha sido poder comprarse un ventilador para poder pasar las noches y nosotros queremos una ciudad para vivir y no un lujo para unos cuantos», remacha un egocéntrico Negueruela que ha iniciado el curso político municipal con el calor como principal argumento político.

Lo llamativo del caso es que en esa calle sin sombras por la que Negueruela paseaba grabando el vídeo, a su partido gobernando las dos pasadas legislaturas en Palma, no se le ocurrió poner sombras, ni plantar más árboles pese a las altas temperaturas de los ocho veranos entre 2015 y 2023, con el ex alcalde socialista y hoy senador autonómico, José Hila, al frente del Ayuntamiento.

Pero es ahora cuando a los socialistas les parece que hace más calor que nunca en Palma (cosas de estar en la oposición) y ya en el arranque del que será el último curso político de la presente legislatura, el propio Negueruela aseguraba en una reunión del Consell Polític del PSOE de Palma que «todo el mundo ha hablado del calor este verano», como si hubiera sido una tremenda novedad respecto a otros veranos, para acto seguido culpar al mismo, el alcalde del PP, Jaime Martínez.

«Nosotros creemos que hay que dar soluciones al cambio climático, no hacerlo es una irresponsabilidad», afirmaba el secretario general.

“Mientras, el alcalde ha centrado su mensaje solo en lo que ha sucedido en Ceuta, dejando de lado qué le preocupa a la gente. Ha habido más movilizaciones en tres meses que en tres años; ha sido un mal verano para el PP y el alcalde. Hay descontento», sentenciaba un sofocado alcaldable socialista.