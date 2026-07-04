Los candidatos del PSOE en Baleares, sin respaldo alguno entre la militancia e ignorando la corrupción de Sánchez

Los candidatos del PSOE en Baleares, sin respaldo alguno entre la militancia, ya que los tres han sido digitados por el aparato del partido controlado aún por Francina Armengol y que no han tenido ni que enfrentarse a las urnas en unas primarias, intentan ignorar la corrupción que carcome al Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Ni una sola mención, y menos aún autocrítica, por los incontables casos de corrupción en los que está envuelto su partido, ni por parte de la secretaria de Estado de Turismo y candidata al Govern balear, Rosario Sánchez, ni por la aspirante a la presidencia del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, y menos aún por el delfín de Armengol y candidato a la Alcaldía de Palma, Iago Negueruela. Como si no fuera con ellos, ni el PSOE fuera su partido.

Un trío de candidatos a las elecciones autonómicas, insulares y municipales que no han celebrado a fecha de hoy ningún acto de autobombo con la militancia para celebrar sus candidaturas y que en redes sociales tampoco están recibiendo apoyo alguno por parte de unos afiliados socialistas con los que a lo largo de estos años han tenido escaso o más bien nulo apego.

Será por ello que, tras ser autoproclamados esta semana como candidatos para esos comicios de mayo de 2027, los tres se han dedicado a aplaudirse uno al otro su designación, y este sábado han hecho un comunicado conjunto animando a la ciudadanía a sumarse «a la ilusión y las soluciones» que ellos tienen.

Con un sueldo bruto anual de 120.000 euros como secretaria de Estado de Turismo, cargo cuyas funciones apenas ejerce, Rosario Sánchez ha llegado a asegurar que «el cambio ya está en marcha» en la comunidad, después de haber perdido «demasiado tiempo» con un PP «depredador» liderado por Prohens.

La candidata al Govern, según ha señalado la formación en un comunicado, quiere ser «la presidenta de las soluciones», con un proyecto que quiere devolver la vivienda a los residentes y no a los fondos buitre, y que la sanidad sea pública, para todos. Rosario Sánchez ha destacado la necesidad de recuperar lo que es justo, en relación a «oportunidades, vivienda y futuro».

En este sentido, Negueruela ha hecho hincapié en el hecho de que queda menos de un año «para tener un transporte público eficaz y de 24 horas, pensado para los residentes», del mismo modo que queda un año «para expulsar a Airbnb y no a los vecinos; para contar con barrios seguros y limpios y para adaptarnos al cambio climático».

«Entre todos y todas tenemos que recuperar el orgullo de vivir en esta maravillosa ciudad», ha afirmado Negueruela.

Amanda Fernández, por su parte, se ha comprometido a hacer posible volver a una Mallorca «que aprecia la cultura, la lengua y las raíces», donde cada pueblo importa y no se destruye el territorio. «Porque es Trenc, la Serra de Tramuntana, nuestra manera de vivir, no están en venta», ha concluido.

Los tres candidatos explicarán con detalle cada proyecto socialista en la cena que la Federación Socialista de Mallorca está organizando en la Cooperativa Juventud, que se celebrará el 17 de julio.

«Los socialistas y las socialistas celebraremos lo que somos, un partido con ilusiones y buenas propuestas», han asegurado. Y esta ilusión se concreta en «luchar por la alegría y la esperanza», porque ha llegado «la hora de las soluciones», han concluido.