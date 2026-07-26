La intuición de una madre destapa el delito en Palma: detenido por masturbarse ante un menor en una videollamada

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un varón acusado de exhibicionismo y corrupción de menores tras ser descubierto por la madre de su víctima. La rápida intervención de los agentes de la UFAM se desencadenó cuando la progenitora halló en el móvil del menor un vídeo grabado durante una videollamada en la que el arrestado se masturbaba, tras haber entablado un primer contacto con el joven en la plaza de España.

Los hechos se remontan al pasado día 13, cuando la progenitora, inquieta al notar un comportamiento inusualmente extraño en el menor, decidió revisar el teléfono móvil del joven. La sorpresa fue mayúscula y devastadora: en el dispositivo halló un archivo de vídeo en el que se observaba con claridad a un individuo mayor de edad masturbándose.

Ante la gravedad de las imágenes, la mujer acudió de inmediato a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia.

Según la declaración prestada por la denunciante, el adolescente había conocido al implicado en la conocida plaza de España de Palma. Tras este primer contacto en la vía pública, el adulto le propuso realizar una videollamada unos días después.

Fue precisamente durante esa comunicación telemática cuando el sospechoso comenzó a masturbarse frente a la pantalla en presencia del menor, tal y como pudieron constatar posteriormente los investigadores encargados del caso.

A partir de ese momento, los agentes especializados de la UFAM iniciaron una serie de gestiones y pesquisas orientadas al esclarecimiento total de lo sucedido. En cuestión de pocos días, el trabajo policial dio sus frutos y se logró la identificación plena del varón.

Una vez localizado, los efectivos de la Policía Nacional procedieron a su arresto el pasado jueves. La investigación continúa completamente abierta para determinar si existen más víctimas.