Hombres G conquistan Palma con un viaje musical que reúne a más de 5.000 fans en Son Fusteret

Hombres G volvió a demostrar en Mallorca que sigue siendo una de las bandas más queridas del panorama musical español. El grupo madrileño reunió a más de 5.000 espectadores en el recinto de Son Fusteret de Palma, donde ofreció un concierto cargado de nostalgia, grandes éxitos y una conexión especial con un público que coreó cada una de sus canciones.

La formación, integrada por David Summers, Rafa Gutiérrez, Javier Molina y Daniel Mezquita, firmó una actuación que recorrió los temas más emblemáticos de su carrera. Cuatro décadas después de su nacimiento, Hombres G continúa llenando recintos y conquistando tanto a quienes crecieron con sus canciones como a nuevas generaciones que siguen descubriendo su música.

El concierto comenzó poco después de las 22.00 horas con «Voy a pasármelo bien», uno de los himnos más representativos del grupo y una auténtica declaración de intenciones para una noche marcada por el buen ambiente. Nada más subir al escenario, David Summers quiso dirigirse al público mallorquín con unas palabras de cariño hacia la isla: «Qué maravilla volver a esta ciudad que tanto queremos». A continuación, saludó con un cercano «Bona nit, Mallorca», asegurando que la banda estaba preparada para disfrutar junto a los miles de asistentes de una noche inolvidable.

El repertorio hizo un amplio recorrido por la trayectoria de la banda, con especial protagonismo para los discos que marcaron la explosión de Hombres G en los años 80, una década en la que publicaron seis álbumes en apenas cinco años y se convirtieron en uno de los mayores fenómenos del pop rock español. Canciones como «Chicas Cocodrilo» despertaron la nostalgia entre los asistentes, mientras que otros temas como «No te escaparás», perteneciente a la etapa de regreso del grupo en el nuevo milenio, demostraron que su música sigue plenamente vigente.

Cada interpretación fue recibida con entusiasmo por un público completamente entregado que no dejó de cantar y acompañar a la banda durante toda la actuación. La parte final del concierto llegó con algunos de los temas más esperados de la noche. «¿Estamos locos… o qué?» y el incombustible «Sufre mamón» desataron la euforia en Son Fusteret, convirtiendo el cierre del espectáculo en una auténtica fiesta colectiva.

Antes del concierto de Hombres G, el grupo mallorquín Brindis fue el encargado de abrir la velada como telonero, animando al público que acudió al recinto desde primera hora de la noche. La actuación de la banda madrileña supone además su cuarta visita a Mallorca en la última década, consolidando una relación muy especial con la isla.

En una reciente entrevista concedida a OKBALEARES, David Summers recordó el vínculo que mantiene el grupo con el archipiélago desde su primera actuación en 1985. «Nos enamoramos de Baleares desde la primera vez que vinimos. Yo vengo a Ibiza casi todos los años y tengo grandes amigos en Palma. Para nosotros, tocar aquí es cantar para amigos», aseguró el cantante.

Más de cuarenta años después de revolucionar la música española, Hombres G continúa demostrando que sus canciones no entienden de generaciones. Temas como «Voy a pasármelo bien», «Chicas Cocodrilo», «Devuélveme a mi chica» o «Sufre mamón» siguen formando parte de la banda sonora de miles de personas y convierten cada concierto en un viaje lleno de recuerdos, emociones y buena música. Su paso por Mallorca volvió a confirmar que el grupo sigue siendo un auténtico fenómeno en directo y una de las grandes referencias del pop rock español.