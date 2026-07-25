Hombres G: «Tocar en Mallorca es como cantar para amigos, lo vamos a pasar muy bien en Son Fusteret»

Con motivo del concierto que Hombres G ofrecerá este sábado 25 de julio en Son Fusteret, la mítica banda madrileña ha concedido una entrevista a OKBALEARES en la que repasa su estrecha relación con Mallorca, hace balance de más de cuatro décadas de trayectoria y adelanta algunas de las novedades de una gira que llega cargada de éxitos y temas nuevos.

Haciendo gala de la cercanía que les caracteriza, el grupo habla de la amistad que les ha mantenido unidos durante más de 40 años, del cariño que siempre reciben del público mallorquín y de la ilusión con la que afrontan una nueva cita con sus seguidores en la isla.

PREGUNTA.- Volvéis a Mallorca una vez más. ¿Qué tiene esta isla para que siempre sea una parada fija en vuestras giras?

RESPUESTA.- Es una maravilla, nos enamoramos de las Baleares desde la primera vez que vinimos, en el 85. Yo vengo a Ibiza casi todos los años y tengo grandes amigos en Palma. Para nosotros, tocar aquí es cantar para amigos.

P.- ¿Qué recuerdos guardáis de vuestros anteriores conciertos en Palma?

R.- Sólo guardamos buenos recuerdos de todo, afortunadamente.

P.- ¿Esperáis un ambiente especial en Son Fusteret este sábado?

R.- No es la primera vez que tocamos allí. Esperamos un público entusiasta, de buen rollo, que viene a cantar con nosotros y con sus amigos, con sus hijos… Lo vamos a pasar muy bien.

P.- ¿Os gusta aprovechar las visitas a Mallorca para desconectar o el tiempo siempre os lo impide?

R.- Depende, cuando podemos, aprovechamos, claro. Yo quizá me quede unos días.

P.- ¿Qué hace diferente esta gira respecto a las anteriores?

R.- Presentamos una canción nueva, el tema de nuestra película, que estrenamos en Movistar en septiembre, y hacemos un show con las mejores canciones de nuestra carrera, de todas las épocas.

P.- Después de tantos años sobre los escenarios, ¿seguís sintiendo nervios antes de salir a tocar?

R.- No, en absoluto. Sentimos emoción, ganas… pero nunca nervios ni preocupación.

P.- ¿Hay alguna canción que siempre os sorprenda por la reacción del público?

R.- Lo que nos sorprende es que la gente cante casi todas las canciones con el mismo entusiasmo año tras año, incansablemente. Por eso estamos eternamente agradecidos.

P.- Más de 40 años juntos. ¿Cuál ha sido la clave para mantener unido al grupo?

R.- La amistad, paciencia, confianza, generosidad, lealtad, compañerismo. Y, por supuesto, el sentido del humor y el amor por la música, nuestro trabajo.

P.- Si pudierais volver a hablar con aquellos Hombres G de los años 80, ¿qué consejo les daríais?

R.- Seguid así.

P.- ¿Hay algo que aún os quede por hacer como banda?

R.- Claro que sí, siempre puede haber un proyecto ilusionante, pero sobre todo, canciones, más canciones bonitas. Este año lanzamos nuevo disco, ACOJONANTE, titulado así porque es lo mejor que hemos hecho en muchos años, y estamos deseando que nuestros fans puedan escucharlo. Seguimos sintiendo esa ilusión, esa energía.

P.- ¿Cuál ha sido el momento más difícil de vuestra carrera y cómo lo superasteis?

R.- Cuando nos separamos y distanciamos en los 90, quizá. Lo superamos con un abrazo entre amigos de verdad.

P.- Vuestras canciones siguen conquistando a jóvenes que no habían nacido cuando las publicasteis. ¿Cómo explicáis ese fenómeno?

R.- No tenemos una explicación lógica; es evidente que, aunque pasen los años, las canciones no parecen envejecer, mantienen la misma energía y buen rollo y van llegando a nuevas generaciones. Es maravilloso, pero no puedo explicarlo, sólo agradecerlo.