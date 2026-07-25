Del ‘bullying’ a proteger a Michelle Obama: la historia del Sifu Jesse, un mallorquín que convirtió la adversidad en fortaleza

Hay historias que nacen entre aplausos y otras que comienzan en silencio, marcadas por el dolor. La de este mallorquín empezó cuando apenas tenía 11 años. Un niño que soñaba con dedicarse al ballet clásico, pero cuyo primer contacto con el escenario terminó demasiado pronto tras sufrir bullying escolar.

Aquel año en la academia parecía el final de un sueño. Sin embargo, la vida tenía preparado otro camino. En lugar de rendirse, cambió las zapatillas de ballet por el Break Dance Old School, descubriendo una nueva forma de expresar su carácter. Al mismo tiempo, las películas de Bruce Lee despertaron en él una admiración que acabaría marcando toda su trayectoria personal y profesional.

Lo que comenzó como una simple inspiración terminó convirtiéndose en una auténtica filosofía de vida para el Sifu Jesse. Gracias al esfuerzo y la disciplina, se formó como acróbata y equilibrista, llegando a trabajar en algunos de los circos más conocidos de Mallorca, entre ellos Circ Bover, Circo Magic, Circo Raluy y Circo Mamma Mia.

Su carrera artística le abrió las puertas del mundo. Recorrió gran parte de Europa, viajó por Zanzíbar, Túnez, Egipto y Brasil, e incluso vivió durante un tiempo en plena Amazonia, una experiencia que transformó profundamente su forma de entender la naturaleza y la vida. Durante esos años también aprendió cinco idiomas, convencido de que cada lengua permite comprender mejor a las personas y sus culturas.

Su capacidad de adaptación y su preparación lo llevaron posteriormente hasta Panamá, donde trabajó como guardaespaldas de una familia, ampliando su experiencia en el ámbito de la seguridad privada y la protección de personas.

Con el paso de los años comenzó una nueva etapa profesional en una conocida empresa de seguridad de la isla, en la que tuvo la oportunidad de formar parte del dispositivo encargado de la protección de una de las personalidades más relevantes del panorama internacional: Michelle Obama, ex primera dama de los Estados Unidos. Una responsabilidad que desempeñó colaborando estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En la actualidad trabaja como especialista en Close Protection dentro del exclusivo Agroturismo Treurer, un establecimiento de cinco estrellas situado en Algaida (Mallorca), donde continúa desarrollando labores de máxima responsabilidad en el ámbito de la seguridad.

Su formación va mucho más allá del trabajo. Es Sifu de tercera generación dentro del legado del arte de Sijo Bruce Lee, siguiendo una línea de enseñanza transmitida por un maestro que entrenó junto a un amigo y alumno del legendario artista marcial en California. Además, posee la acreditación de Instructor Policial y Militar Internacional, otorgada por el Gran Maestro José Coello, de Sevilla.

Pero detrás de la disciplina, los viajes y la protección de personalidades existe una búsqueda mucho más profunda. Próximamente iniciará una nueva etapa de vida en una pequeña casa de montaña en Orient (Mallorca), donde pretende vivir con la máxima austeridad, sin electricidad ni calefacción, buscando una conexión total con la naturaleza y consigo mismo. Un proyecto inspirado por Sergio Luque, quien bautizó ese lugar con un nombre que resume toda una filosofía de vida: El Guardián del Vacío.

Como parte de ese camino espiritual, realiza ascensiones por las montañas de Mallorca caminando descalzo y, en ocasiones, sin llevar agua, una práctica que para él representa la superación mental, la resistencia y el respeto por el entorno natural.

Su vocación de servicio también lo ha llevado a colaborar con Bomberos y Guardia Civil en diferentes operativos de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, demostrando que ayudar a los demás siempre ha sido una de sus mayores prioridades. Criado en la calle y conocedor de las realidades más difíciles, asegura que incluso las personas que han cometido errores necesitan ser escuchadas antes de ser juzgadas.

«También el delincuente necesita hablar y sentirse escuchado. En muchos casos, la educación y el diálogo pueden abrir una puerta al cambio, siempre que exista voluntad», explica.

Ese compromiso con las personas está estrechamente unido a sus raíces. De origen Gitano Rom (Zíngaro) por parte de su padre, con ascendencia de Calabria y Sicilia, ejerce además como delegado de la Unión y Respeto de los Gitanos de España, defendiendo valores como la convivencia, la dignidad y el respeto mutuo. Su despedida habitual resume la esencia de toda una vida dedicada a la disciplina, el aprendizaje y el servicio a los demás.

Porque, al final, esta no es únicamente la historia de un niño que sufrió bullying, ni la de un acróbata, un artista marcial, un especialista en seguridad privada o un guardaespaldas. Es la historia de un hombre que transformó cada obstáculo en una oportunidad para crecer y que ha hecho de la ayuda a los demás su verdadero propósito de vida.