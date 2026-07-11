Ni el Mundial ni el calor frenan al maestro Juan Luis Guerra en una noche histórica en Son Fusteret

El maestro Juan Luis Guerra volvió a demostrar este viernes en Son Fusteret por qué sigue siendo uno de los artistas más influyentes de la música latina. El cantante dominicano reunió a unas 8.500 personas en el recinto palmesano, donde ofreció un concierto en el que repasó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera acompañado por su banda 4.40.

La actuación, incluida en el Tour España 2026, arrancó poco después de las 22.00 horas en un recinto que presentaba sus mejores galas para recibir a uno de los artistas más grandes del panorama internacional.

Antes de que el artista saltara al escenario, las pantallas gigantes instaladas en el recinto retransmitieron la primera parte del encuentro de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica, una iniciativa que el público agradeció mientras esperaba el inicio del espectáculo y que acabó con 1-1 en el marcador.

Con los primeros acordes de Rosalía, Guerra apareció sobre el escenario y convirtió Son Fusteret en una gran pista de baile. A partir de ese momento, el merengue y la bachata marcaron el ritmo de una velada en la que los asistentes no dejaron de cantar y acompañar al artista.

Durante cerca de dos horas, el dominicano interpretó algunos de los mayores éxitos de su trayectoria, entre ellos Burbujas de amor, La bilirrubina, Bachata Rosa, Visa para un sueño, Te regalo una rosa, A pedir su mano, el Niágara en bicicleta, las Avispas y la esperada Ojalá que llueva café, uno de los momentos más celebrados de la noche. El repertorio también incluyó canciones de contenido social y otras marcadas por la espiritualidad, una constante en la carrera del músico, como Para ti.

A sus 69 años, Juan Luis Guerra mantiene intacta su calidad vocal y volvió a apoyarse en una sólida banda formada por trece músicos y dos coristas, que aportaron la riqueza sonora característica de sus directos.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando se confirmó la clasificación de España para las semifinales del Mundial. El cantante quiso sumarse a la celebración interpretando ¡Que viva España!, un gesto que fue recibido con una larga ovación por parte del público, que respondió coreando la canción.

La actuación confirmó el excelente momento de un artista que, más de cuatro décadas después del inicio de su carrera, continúa llenando recintos y conectando con públicos de distintas generaciones. Desde la publicación de Soplando en 1984 hasta el éxito internacional alcanzado con discos como Ojalá que llueva café y Bachata Rosa, Juan Luis Guerra ha construido una trayectoria reconocida con numerosos premios Grammy y Latin Grammy, además de convertirse en una de las figuras que más ha contribuido a la proyección internacional de la bachata y el merengue.

Ni las altas temperaturas ni la coincidencia con un partido decisivo de la selección española restaron protagonismo a una actuación que convirtió Son Fusteret en una auténtica fiesta caribeña y que volvió a confirmar el fuerte vínculo del artista dominicano con el público mallorquín.