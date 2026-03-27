El maestro Juan Luis Guerra llega a Mallorca este 10 de julio para una noche inolvidable en Son Fusteret

El renombrado cantautor y compositor Juan Luis Guerra se presentará en Son Fusteret el próximo 10 de julio, ofreciendo a sus seguidores una experiencia musical única que promete ser recordada por años. Con su inconfundible estilo que combina merengue, bachata y ritmos tropicales, Guerra se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música latina, con una carrera que abarca más de tres décadas, múltiples discos de platino y numerosos reconocimientos internacionales, incluidos Grammy y Latin Grammy.

El concierto está diseñado para que los asistentes canten hasta quedarse sin voz y bailen hasta que les duelan los pies, disfrutando de una selección de éxitos que van desde clásicos como «Bachata Rosa», «Ojalá Que Llueva Café» y «La Bilirrubina», hasta sus producciones más recientes que reflejan su constante innovación y pasión por la música. Cada actuación de Juan Luis Guerra se caracteriza por su energía contagiosa, su virtuosismo y la conexión única que logra con el público, haciendo de cada concierto un evento irrepetible.

Para aquellos que quieran asegurar su lugar en este espectáculo, la preventa exclusiva estará disponible el lunes 30 de junio a las 12:00h. Los interesados pueden registrarse a través del enlace en la bio o directamente en www.worldtickets.es. La preventa garantiza a los fans más entusiastas la oportunidad de adquirir entradas antes de que salgan a la venta al público general.

Juan Luis Guerra no solo es un artista, sino un ícono cultural que ha llevado la música latina a escenarios de todo el mundo, convirtiéndose en un referente para generaciones de músicos y amantes del ritmo caribeño. Cada concierto es un viaje musical que celebra la alegría, el amor y la vida, atributos que han definido su legado artístico y que siguen conquistando corazones.

Mallorca se prepara para recibir a un verdadero maestro de la música, y los asistentes tendrán la oportunidad de formar parte de una noche que promete emociones intensas, recuerdos imborrables y la magia que solo un artista de la talla de Juan Luis Guerra puede ofrecer. Sin duda, esta será una de esas noches que quedarán en la memoria de quienes tengan la suerte de vivirla.