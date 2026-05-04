Las confesiones de Hombres G en ‘El Hormiguero’: «Salíamos a tocar con un pedo…»

Este lunes 4 de mayo, El Hormiguero ha empezado la semana con un viaje de 40 años para los seguidores de uno de los grupos con mayor fenómeno fan de la historia. Los Hombres G han visitado el plató de Antena 3 para presentar Los mejores años de nuestra vida, un documental que promete ser la radiografía definitiva del grupo. David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javier Molina han hablado de esta producción que se estrena el próximo viernes en cines y que incluye material inédito y testimonios que harán recordar a muchos lo que fue la HombresGmanía, mientras que los más jóvenes descubrirán la locura de aquella época.

«Es un documental emocionante. Es muy emocionante y cuenta cosas que la gente no sabe de nosotros. Cuenta nuestra vida con total honestidad. Y en nuestra vida ha habido cosas mejores y peores. Queremos que lo sepan y todo y que los más pequeños conozcan de dónde vino todo esto. Estamos felices porque tenemos público de todas las edades. «, ha dicho David Summer, líder de la banda, al hablar de la película que se estrena en cines el viernes 8 de mayo.

Distintos nombres para el grupo

El grupo musical ha confesado que, antes de bautizarse artísticamente, se barajaron varios nombres como «Burguesía Revolucionaria, Pedo Sangriento, Chorizamen de Pus». «Hombres G surgió días antes de grabar el disco, ha desvelado Daniel Mezquita. «Nuestro nombre al principio no gustaba», ha afirmado Summers. «Es una locura buscar nombres, siempre piensas que son cojonudos, pero si al final consigues triunfar da igual el nombre, Todos conocemos grupos que tienen nombres absurdos», han confesado los componentes del grupo.

«Salíamos a tocar con un pedo…»

Hombres G han reconocido que, en 1984, hubo varios conciertos que no llegaron a terminar. «Salíamos a tocar con un pedo… se acababa el concierto siempre antes de tiempo». De hecho, han aclarado que ese año hubo un concierto en el que Javier Molina se desmayó y a Summers se le cayó el bajo y rompió el cable.

«Hubo muchos conciertos desastre. Íbamos descontrolados. Acabábamos desmayados del pedo que llevábamos. Te ponían botellas de cerveza, vodka en el camerino. Éramos chavales sin dinero para tantas copas y las tenías gratis… Salíamos a tocar que ni veíamos. Siempre acababa antes. Éramos jóvenes e intrépidos. Esa noche nos fichó Paco Martín. Fue un desastre, pero la gente estaba a tope. Se divertían mucho. De ahí grabamos el primer disco y a partir de ahí llegó todo lo demás.», han confesado los cuatro artistas.