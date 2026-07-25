Prohens pondrá el lunes un monumento a las víctimas civiles de los bombardeos republicanos en Palma

Será el día exacto que adelantó hace cuatro meses OKBALEARES. El Govern ya tiene cerrado el guion del acto con el que Baleares homenajeará a las víctimas de los bombardeos republicanos que se ensañaron sobre Palma, causando decenas de víctimas civiles. El próximo lunes 27 de julio, Marga Prohens presidirá el acto solemne con el que se llevará a cabo el homenaje. Será a las 20.30 horas junto al refugio antiaéreo del Baluard des Príncep.

El contenido del acto solemne que ha organizado la segunda vicepresidencia del Govern, que dirige Antònia Maria Estarellas, será el descubrimiento de un monumento, la audición de una pieza musical y una ofrenda floral.

El acto lo presidirá la presidenta del Govern, Marga Prohens, que acompañará a las víctimas civiles de los bombardeos republicanos sobre Palma. Al acto están invitados también las autoridades militares y civiles, así como los grupos políticos del Parlament y los miembros de la Mesa. También se ha cursado invitación a los miembros de las Comisiones de Fosas y de Memoria Democrática. Esta última volverá a estar en vigor por orden del Tribunal Constitucional después de ser derogada la pasada primavera por el Parlament.

El doctor en Historia Manuel Aguilera lleva meses asesorando a los organizadores sobre los detalles históricos y el contexto para poder desarrollar respetuosamente el acto.

En julio y agosto de 1936, Mallorca sufrió 46 bombardeos de la aviación republicana, 25 de ellos contra la capital, una Palma que entonces sólo tenía 94.000 habitantes. Durante el resto de la guerra, la ciudad sufrió otros 11 bombardeos, los más graves en mayo, octubre y diciembre de 1937.

En total, en los tres años de Guerra Civil, en Mallorca se registraron 97 fallecidos y 224 heridos. Las víctimas mortales se produjeron en los municipios de Palma, Artá, Inca, Santa María del Camino, Sóller y la Colonia de San Jorge.

El Govern balear entiende que «las víctimas de los bombardeos en la Guerra Civil deben recibir también reconocimiento, reparación y dignificación». Es por esta razón que, durante un pleno parlamentario, el 21 de octubre de 2024, Prohens anunció que el homenaje se llevaría a cabo. Será este próximo lunes, como puede confirmar OKBALEARES.

En una entrevista concedida a OKBALEARES en noviembre de 2025, Manuel Aguilera detallaba que el bombardeo «con más víctimas se produce en Palma el 24 de mayo del 37, en el que yo he contado 20 víctimas mortales y alrededor de 50 heridos. Ese bombardeo fue muy grave. Primero, porque a la población no se le avisó a tiempo para poder bajar a los refugios antiaéreos. Y esto se produjo porque la aviación republicana quiso llegar planeando para no hacer ruido y las sirenas no sonaron a tiempo. Entonces cogió a la gente yendo hacia los refugios. Murió mucha gente, sobre todo mujeres y niños».