El PSOE de Pedro Sánchez ha perdido 1,3 millones de euros en cuotas de afiliados desde que el líder socialista es presidente del Gobierno. Este tipo de ingresos en 2019, primer año completo de Sánchez como jefe del Ejecutivo, ascendían a 10.844.428,41 euros. Sin embargo, en la Memoria Anual sobre las cuentas de 2025 se refleja que este ingreso ha descendido hasta los 9.555.283,22 euros.

Los afiliados al PSOE son los ciudadanos «mayores de edad que manifiesten su voluntad de colaborar y participar en las actividades del Partido». El proceso para lograrlo es a través de la «inscripción en el censo correspondiente, tras realizar la correspondiente solicitud a través de los medios establecidos reglamentariamente y, preferentemente, a través de la web».

Los afiliados tienen que pagar una cuota que será «fijada anualmente por el Comité Federal a propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal», el órgano encargado de aplicar y dirigir la política del partido. Es más, uno de los motivos por los que se regula la «pérdida de afiliación» es por el «impago de las cuotas».

El líder del PSOE alcanzó la presidencia del Gobierno en junio de 2018, después de una moción de censura en la que se destronó al popular Mariano Rajoy. En aquel año, el dinero que los socialistas recaudaron gracias a las cuotas de los afiliados era de 10.289.492,62 euros. Al año siguiente, primer ejercicio completo de Sánchez en el poder, el partido de Sánchez cosechó la mayor cantidad de dinero gracias a esos pagos: 10.844.428,41 euros.

Mayor caída desde 2017

Desde entonces, las cantidades no han parado de descender. En 2020, cayó en picado, afectado por la pandemia, y sólo pudieron ingresar 9.971.709,97 euros. Si bien esta cifra fue excepcional, por las circunstancias existentes en ese momento, fue el inicio de una tendencia que se iría repitiendo en los años sucesivos. En adelante, los ingresos por cuotas son los siguientes:

2021. 10.621.811,86 euros.

10.621.811,86 euros. 2022. 10.208.856,88 euros.

10.208.856,88 euros. 2023. 9.837.201,54 euros.

9.837.201,54 euros. 2024. 9.730.845,98 euros.

9.730.845,98 euros. 2025. 9.555.283,22 euros.

Habría que remontarse hasta 2017, para encontrar unos ingresos inferiores a estos. Aquel fue un año convulso en el partido, en el que Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE a través de un proceso de primarias contra la ex presidenta de Andalucía Susana Díaz.

En aquel año, los ingresos por cuotas de afiliados alcanzaron los 9.543.037,23 euros. Entonces se disgregaban los datos por comunidades autónomas y se separaban los ingresos de las Juventudes Socialistas de los del resto del partido en este apartado.

Pérdida de 26.000 afiliados

Hasta 2024, en siete años con Sánchez en el poder, el PSOE ha perdido 26.000 afiliados. De ellos, 4.400 han abandonado el partido del puño y la rosa durante el último año. En 2024, el PSOE perdió militantes a un ritmo de 370 menos cada mes.

El 1 de enero de 2018 el PSOE tenía 174.853 militantes, según su censo oficial. Doce meses después, cuando Sánchez ya llevaba medio año en La Moncloa, la cifra se había desplomado a 170.938, unos 4.000 menos.

Aquella pérdida masiva de afiliados se ha mantenido e incluso agravado desde entonces. El 31 de diciembre de 2023, el censo oficial del PSOE recogía 152.913 militantes, y doce meses más tarde, el pasado 31 de diciembre de 2024 –último dato facilitado por el partido– quedaban 148.470. Sin embargo, aún no se conoce el dato de afiliados de 2025, último año completo.