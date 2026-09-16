Mallorca pone en la diana la oferta turística ilegal y dispara un 40% las multas hasta los 4,3 millones. El gobierno insular de coalición de PP y Vox ha intensificado la actividad sancionadora contra la oferta turística ilegal y, de enero a julio de 2026, ha iniciado 146 expedientes sancionadores con una propuesta de sanción de 4.373.415 euros. En comparación con los datos de los expedientes iniciados durante todo el 20025, con una cifra de 104, supone un incremento en número de sanciones de un 40%.

El consell insular de Turismo, Guillem Ginard, acompañado del nuevo director insular para la Oferta y la Calidad del Consell de Mallorca, Pedro Rosselló, ha presentado los datos.

“Somos muy claros: en Mallorca no hay lugar para la oferta turística ilegal. No podemos permitir que quien incumple la normativa compita en igualdad de condiciones con aquellos que hacen las cosas bien. La lucha contra la oferta ilegal es una prioridad y destinaremos todos los recursos necesarios. Detectaremos, actuaremos y sancionaremos, porque garantizar un modelo turístico ordenado y responsable también significa proteger a los residentes, los visitantes y los empresarios que cumplen con la legalidad”.

Con la nueva normativa turística (Decreto Ley 4/2025, de 11 de abril, contra la oferta ilegal) las multas por alquiler turístico ilegal en Mallorca van de los 50.000 a los 500.000 euros. Hay que destacar que la subida del importe de las multas tiene un carácter principalmente disuasorio para parar la oferta ilegal en la isla.

A día de hoy y desde que se puso en marcha el pasado mes de enero de 2026, se han iniciado 60 protocolos DIA (Declaración de ilegalidad de la actividad) y se han resuelto un total de 54, todos ellos con orden de cese de la actividad ilegal.

El nuevo protocolo es un procedimiento sancionador rápido y ágil con todas las garantías legales, que acelera la retirada de oferta ilegal a las distintas plataformas web.

Una vez se ha detectado un anuncio que publicita una oferta turística ilegal en la isla, se pone en marcha inmediatamente la declaración de ilegalidad de la actividad (DIA) que informa al propietario que tiene que cesar con esta actividad ilegal y tiene que retirar los anuncios de las plataformas de alojamiento turístico.

Si no lo retira en 10 días, incurre en una ilegalidad y se le empiezan a imponer medidas coercitivas, en forma de multas. Si continúa, se lleva a Fiscalía.

La campaña de verano se consolida

Por tercer año consecutivo, la institución ha intensificado la actividad inspectora contra la oferta ilegal durante el período de máxima actividad, comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de noviembre, mediante las actuaciones habituales de cada campaña de verano.

En cumplimiento del Decreto de Turismo 04/2025, se están ejecutando los controles habituales sobre establecimientos que no han operado en los últimos cinco años.

Así mismo, se mantiene la inspección ante irregularidades como la sobreocupación, comprobación de comercialización de estancias turísticas en viviendas (ETV) o del turismo de excesos.

Está previsto el aumento de las inspecciones por comprobación del 3% del producto local. También se ha intensificado en este 2026 el control de la actividad de guías turísticos, una demanda del sector desde hace más de una década. A julio de 2026 el número de salidas de inspección contra la oferta ilegal se sitúa en 1.546.