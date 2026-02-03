Lluvia de críticas al PSOE balear por alquilar y pagar un piso turístico ilegal para hacer una performance
Varios miembros del Govern han reprochado a los socialistas "dar beneficio económico a un infractor"
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha reprochado al portavoz socialista, Iago Negueruela, que «ahora persiga los alquileres ilegales» cuando «el que les abrió la puerta fue el anterior Govern». Así lo ha criticado Prohens este martes en el pleno del Parlament, en el que ha lamentado que el PSOE alquilara un piso turístico ilegal para hacer una rueda de prensa. «En su cabeza era espectacular», ha dicho.
Prohens ha respondido a las críticas del socialista, quien ha acusado al Govern de blanquear a Airbnb en Fitur. «Dice que actúa contra la oferta turística ilegal y que Aribnb no publicita pisos ilegales», ha sostenido, agregando que esto es mentira.
Según Negueruela, el Ejecutivo señaló que precintaría pisos ilegales y no lo ha hecho ni una vez. En este sentido, ha reprochado que las políticas turísticas «no funcionan» y, en concreto, que los pactos con las plataformas de alquiler vacacional «no sirven». «Todo lo que usted dice es mentira», ha zanjado.
El PSOE balear ha alquilado un piso turístico ilegal en Palma para denunciar públicamente que sigue existiendo la oferta vacacional irregular en Baleares mientras que el Govern «lo niega».
«Estamos hoy en un piso que debería ser para trabajadores», ha dicho el portavoz socialista, Iago Negueruela, desde un piso plurifamiliar que se comercializa a través de Airbnb y, según el PSIB, lo hace a suplantando una licencia de un apartamento en Son Servera.
Según el PSIB, la presidenta del Govern, Marga Prohens, es «la responsable de blanquear Airbnb» al permitir que la plataforma pueda estar en el estand de Baleares en la feria turística Fitur.
La formación ha informado que el piso en el que han hecho la rueda de prensa se alquila desde julio de 2023 y cuesta unos 160 euros la noche. Tiene una media de 255 días alquilados al año lo que da un rendimiento de cerca de 40.000 euros, han apuntado.
Prohens no ha sido el único miembro del Govern balear que ha señalado negativamente a los socialistas «por dar beneficio económico a los que alquilan ilegalmente», como han espetado a la bancada socialista consejeros como el de Movilidad y Territorio, José Luis Mateo, o el de Turismo, Jaume Bauzà.