Lluvia de críticas al PSOE balear por alquilar y pagar un piso turístico ilegal para hacer una performance

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha reprochado al portavoz socialista, Iago Negueruela, que «ahora persiga los alquileres ilegales» cuando «el que les abrió la puerta fue el anterior Govern». Así lo ha criticado Prohens este martes en el pleno del Parlament, en el que ha lamentado que el PSOE alquilara un piso turístico ilegal para hacer una rueda de prensa. «En su cabeza era espectacular», ha dicho.

Prohens ha respondido a las críticas del socialista, quien ha acusado al Govern de blanquear a Airbnb en Fitur. «Dice que actúa contra la oferta turística ilegal y que Aribnb no publicita pisos ilegales», ha sostenido, agregando que esto es mentira.

Según Negueruela, el Ejecutivo señaló que precintaría pisos ilegales y no lo ha hecho ni una vez. En este sentido, ha reprochado que las políticas turísticas «no funcionan» y, en concreto, que los pactos con las plataformas de alquiler vacacional «no sirven». «Todo lo que usted dice es mentira», ha zanjado.

El PSOE balear ha alquilado un piso turístico ilegal en Palma para denunciar públicamente que sigue existiendo la oferta vacacional irregular en Baleares mientras que el Govern «lo niega».