Escándalo en un autobús público de Mallorca: un hombre se mete una raya de cocaína ante el estupor de los pasajeros

Indignación y estupor en el transporte público de Mallorca. Un viajero ha sido captado consumiendo cocaína en el interior de un autobús de la red interurbana del TIB a la vista de los usuarios que presenciaban la escena con incredulidad.

Los hechos se registraron este pasado martes durante la ruta con destino a la conocida localidad turística de Magaluf, en el municipio de Calvià. El trayecto se desarrollaba con absoluta normalidad hasta que un varón, situado en la primera fila de asientos y a escasa distancia del conductor, comenzó a manipular y a esnifar la sustancia estupefaciente auxiliándose de una tarjeta plástica.

La maniobra provocó la inmediata consternación de los ocupantes del vehículo. Ante la gravedad y lo insólito del comportamiento en un espacio público compartimentado, uno de los viajeros optó por grabar la secuencia con la cámara de su teléfono móvil para documentar la infracción y hacer llegar la denuncia a este periódico.

Se desconoce si el conductor del vehículo se percató de lo que ocurría en ese preciso instante o si se requirió la presencia de la policía durante la ruta para interceptar al individuo. Este tipo de episodios en las líneas que conectan Palma con las principales zonas de ocio nocturno vuelven a poner de relieve el malestar de usuarios y trabajadores, quienes vienen reclamando un mayor control a bordo para garantizar la seguridad del trayecto y evitar que se repitan situaciones de esta índole en el transporte público.

Más allá de la alarma generada a bordo, estas acciones acarrean severas repercusiones administrativas y penales. En el marco legal español, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana sanciona el consumo o la tenencia ilícita de drogas en transportes y vías públicas con multas de cuantía grave, las cuales oscilan entre los 601 y los 10.400 euros, conllevando además la inmediata incautación de la sustancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, si las autoridades determinaran que la cantidad portada excede las dosis de autoconsumo o detectaran indicios de tráfico, el implicado podría enfrentarse a un delito contra la salud pública tipificado en el Código Penal con penas de prisión de tres a seis años.