Port & Festa: una jornada gratuita para descubrir el port d’Eivissa con actividades para todas las edades

Ibiza es mucho más que sus atardeceres de postal y sus calas de aguas turquesas. En el corazón de la isla late un motor histórico, económico y cultural que ha conectado a sus habitantes con el resto del Mediterráneo a lo largo de los siglos: su puerto.

Para celebrar este pilar fundamental de la vida ibicenca, la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) organiza el próximo 17 de octubre Viu el Port d’Eivissa, una jornada de puertas abiertas gratuita diseñada para que residentes y visitantes descubran los secretos de la costa desde una perspectiva nueva.

Este evento invita a personas de todas las edades a cruzar la línea del pantalán y vivir el puerto desde dentro a través de una amplia programación de visitas guiadas, talleres familiares, cultura, gastronomía solidaria y espectáculos.

¿Alguna vez te has preguntado cómo se gestiona el tráfico marítimo o qué se siente al estar al volante de un gran buque? Durante todo el día, barcos y capitanes abrirán sus puertas al público. Las visitas guiadas permitirán subir al puente de mando de embarcaciones de Grimaldi Lines, Balearia o Trasmapi, explorar el interior del buque oceanográfico del SOCIB o conocer de cerca la labor de rescate a bordo de la Salvamar Naos.

Quienes prefieran quedarse en tierra firme podrán adentrarse en las tripas de la reparación naval en Varadero Ibiza, descubrir el funcionamiento técnico de las pasarelas de pasajeros o admirar las vistas y la historia del emblemático Faro del Botafoc. Además, para los amantes del mar que busquen una inmersión directa, la jornada ofrece la oportunidad de explorar la biodiversidad de la bahía de Talamanca mediante rutas guiadas de snorkel.

Aprendizaje, tradición y diversión para toda la familia

El puerto no solo es un punto de transporte, sino un espacio vivo de ciencia y concienciación. A lo largo del Paseo de la Marina y la Plaza de sa Riba, los más pequeños podrán ponerse en la piel de los servicios esenciales gracias a talleres interactivos y exhibiciones preparadas por la Policía Nacional, los Bomberos de Eivissa, la Guardia Civil y la Policía Local.

Las actividades educativas abarcarán desde simuladores de navegación, talleres de nudos marineros y compostaje, hasta cuentacuentos y talleres de oceanografía para pequeños científicos.

La tradición también tendrá su espacio protagonista con exhibiciones de ball pagès, conferencias sobre la historia portuaria desde la Edad Media y la huella del ingeniero Emili Pou Bonet en las Pitiusas.

Paella popular solidaria y fiesta para cerrar el día

El sentido de comunidad se consolidará en torno a la mesa. De 13:00 a 16:00 horas, el Muelle Pesquero acogerá una paella popular solidaria. Por solo 5 euros (que incluyen plato, bebida y postre), los asistentes disfrutarán de la gastronomía local mientras colaboran con la asociación ASPANADIF, destinada a mejorar la inclusión social y la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual.

Al caer la tarde, el ambiente festivo tomará el escenario principal en Es Martell con espectáculos de danza, espectáculos aéreos y una gran fiesta Flower Power que pondrá la guinda musical a un día de convivencia a orillas del mar.

Todo preparado para disfrutar sin preocupaciones

Para facilitar la movilidad y permitir que el público disfrute de las nueve localizaciones del evento sin coche —desde el Paseo de la Marina hasta el Faro del Botafoc—, la organización pondrá a disposición de los ciudadanos un servicio de autobús gratuito (Línea EU9) con salidas cada 30 minutos entre las 9:00 y las 20:00 horas.

Puntos del evento:

Paseo de la Marina

Es Martell

Plaza de sa Riba

Marina Ibiza

Varadero

Muelle pesquero

Estación Marítima del Botafoc

Faro del Botafoc

Playa de Talamanca

Viu el Port d’Eivissa es la excusa perfecta para mirar la costa con otros ojos, rendir homenaje a la gente del mar y disfrutar de un día único en familia. Todas las actividades y detalles del programa están disponibles en viuelport.com.