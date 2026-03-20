Mette-Marit rompe su silencio sobre Epstein: "Fui engañada y manipulada"

Varias semanas después de que la casa real emitiera un comunicado en el que Mette-Marit de Noruega lamentaba sus vínculos con Jeffrey Epstein, ahora la princesa ha roto su silencio ante las cámaras. La nuera del rey Harald de Noruega ha concedido a la televisión pública una entrevista en la que ha explicaciones sobre su relación con el pederasta. Una relación que no era un secreto, pero cuyos detalles generaron una gran polémica en todo el mundo tras la desclasificación por parte de las autoridades estadounidenses de miles de archivos relacionados con el empresario.

«Fui manipulada»

Desde su residencia oficial en Oslo, Skaugum, y con el príncipe Haakon al lado, Mette-Marit de Noruega ha dicho que fue manipulada y engañada por Epstein: «Ojalá no le hubiera conocido nunca», ha dicho con la voz temblorosa y sin apenas poder contener las lágrimas. No obstante, ha concretado que ella no tiene culpa de las acciones del pederasta y ha dicho que todas las víctimas que han sido sometidas a estos abusos merecen que se haga justicia.

Mette-Marit de Noruega durante la entrevista. (Foto: NRK)

Palabras que llegan un poco tarde

El periodista que la ha entrevistado le ha preguntado por qué ha tardado tanto en dar explicaciones. Han pasado casi dos meses desde que se conocieron los documentos que revelaban nuevos detalles de su relación con el magnate y ella se ha limitado a decir que iba a pronunciarse pronto: «Hemos atravesado una situación muy difícil en las últimas semanas y para nosotros la prioridad ha sido nuestra familia», ha declarado la princesa, que ha recalcado que su hijo mayor se encuentra en un momento muy complicado y ha dicho que su salud ha empeorado y necesitaba descansar.

La esposa del príncipe Haakon está pendiente de un trasplante de pulmón debido a la fibrosis que padece desde hace años y de la que no ha conseguido recuperarse con otros tratamientos. De hecho, tal como han confirmado medios noruegos, la entrevista no pudo extenderse más de 20 minutos debido al estado de la princesa.

Mette-Marit de Noruega durante la entrevista. (Foto: NRK)

Un episodio desagradable

Mette-Marit ha contado que fue a Palm Beach gracias a un amigo y su estancia en la casa es un episodio que la atormenta: «Es una de las cosas que más tiempo me ha llevado procesar desde que se conocieron los graves abusos en 2019. El hecho de haber estado allí y, sobre todo, sentirme culpable por las víctimas», ha dicho casi llorando.

La princesa ha dicho que nunca vio nada ilegal, pero Epstein se comportó con ella de una manera que no le gustó: «No puedo ocultarlo», ha sentenciado. «El último día de mi estancia en Palm Beach me puso en una situación que me hizo sentir tan insegura que llamé a Haakon», ha comentado la nuera de Harald de Noruega.

Aunque no ha querido dar más detalles sobre este incidente -cuya naturaleza sigue siendo un misterio-, la princesa sí que ha dicho que siguió en contacto con Epstein durante un tiempo. «Creo que probablemente fue porque era tan manipulador que se aprovechó de que teníamos un amigo en común. Que soy ingenua. Me gusta creer lo mejor de la gente. Pero también decidí cortar el contacto con él, y fue por episodios como ese», ha sentenciado.

Haakon de Noruega durante la entrevista. (Foto: NRK)

Lo que sabía Haakon

Mette-Marit ha dejado claro que la relación con Epstein solamente era amistosa, a pesar de que algunos de los correos que intercambiaron han generado especulaciones sobre si entre ellos había algo más. De hecho, el príncipe Haakon ha comentado que estaba al tanto de que su mujer conocía al pederasta: «Sabía que se conocían y que se habían visto en Estados Unidos. Yo mismo lo conocí una vez durante unas vacaciones familiares en San Bartolomé. Nos lo encontramos en la calle, un encuentro breve. Y también sabía que la princesa había estado en Palm Beach. Su relación no era ningún secreto entre nosotros», ha dicho.

Lo que más lamenta la princesa

Mette-Marit ha dicho que se arrepiente de no haber advertido a más gente de que no era una buena persona. «Me arrepiento y he reflexionado mucho sobre el hecho de que debería haberle dicho a más gente que era mala persona. Claro que se lo conté a mis amigos más cercanos, pero me siento muy mal por no haber advertido a más gente», ha declarado la princesa, que en ese momento no era consciente de todos los abusos cometidos por Epstein, pero ya había sabía lo suficiente como para pensar que no era alguien con quien se debería estar en contacto.

La princesa Mette-Marit con su hijo mayor. (Foto: Gtres)

Una reflexión sobre el futuro

La popularidad de los príncipes ha caído en picado a raíz del caso de Marius Borg y de la relación de Mette-Marit con Epston. Sin embargo, ni la princesa ni el heredero consideran que esto pueda condicionar que sean reyes en el futuro: «Quiero a Mette a mi lado», ha dicho tajante Haakon.

Sin embargo, la princesa es consciente de que su salud sí que puede determinar su futuro como reina. «Vivo con una enfermedad grave, y es lo que ahora caracteriza mi vida cotidiana. Es lo que determina si puedo o no desempeñar mi papel. Pero tengo mucha fe en la importancia de la monarquía en Noruega. Y tengo mucha fe en que la confianza es uno de los valores más importantes de nuestra sociedad. Y realmente espero que con el tiempo esto no debilite la confianza en la institución. Eso me daría mucha pena», ha dicho la princesa, que ha recalcado su profundo respeto hacia la institución y hacia el heredero.