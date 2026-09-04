El Consell de Mallorca arranca las obras de la mayor rotonda de Baleares en el polígono de Son Castelló de Palma, que durarán un año y que tendrá 85 metros de diámetro, frente a los 55 actuales. Una vez terminada, descongestionará una de las entradas y salidas más conflictivas de la ciudad, con más de 46.000 vehículos que transitan por esta vía cada día.

Situada entre la carretera de Sóller y el Camí dels Reis, constituye un punto de conexión importante, ya que comunica lugares y servicios para uso diario de gran parte del público, como el polígono industrial de Son Castelló, la estación ITV, Son Espases, la Vía de Cintura y la carretera de Sóller.

Al encontrarse en una ubicación clave, las dimensiones de infraestructura resultan insuficientes para absorber el volumen de tráfico, lo que genera retenciones en las horas punta.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asistido hoy al inicio de las obras. Galmés ha estado acompañado por el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio; el director insular de Infraestructuras e ITV, Rafel Gelabert, y los alcaldes y concejales de Palma, Sóller, Bunyola y Fornalutx.

El presidente ha explicado que este viernes comienza «un trabajo muy esperado y reivindicado dentro del Plan de Accesos a Palma, ya que nuestro objetivo es eliminar uno de los puntos más conflictivos de los últimos años, en términos de retenciones y atascos, de nuestra red viaria».

Con las obras, la infraestructura tendrá un diámetro exterior de 30 metros más que en la actualidad y con ello aumentará su capacidad para hacer frente al creciente tráfico y disminuirán las retenciones. También se añadirá una salida y entrada directas al barrio de Son Sardina y se construirán carriles cero desde Son Castelló y Son Espases, para que los vehículos no tengan que pasar por la rotonda. Además de todo esto, el proyecto también planea construir un aparcamiento en el Camí de Passatemps.

La infraestructura del Consell de Mallorca también se dejará preparada para la obra del futuro vial cívico, que conectará Son Espases con la carretera de Sóller, una actuación que posteriormente realizará el Ayuntamiento de Palma.

Alternativas ante las obras

Las obras de ampliación se llevarán a cabo en tres fases, para evitar el cierre de la rotonda más tiempo del necesario. Asimismo, se establecerán rutas alternativas señalizadas, para evitar molestias a los usuarios en la medida de lo posible. Se trata de rutas dentro del polígono de Son Castelló, hacia Son Sardina y por la carretera Valldemossa.

En la primera fase se realizarán los trabajos de preparación, que se llevarán a cabo fuera del área destinada al tráfico. En una segunda fase se construirán la entrada y salida directas de Son Sardina, así como los carriles cero desde Son Castelló y Son Espases. En esta fase, tampoco se espera impacto en la movilidad.

En una tercera fase, comenzarán las obras de ampliación de la infraestructura viaria. En esta fase, el tráfico se verá afectado de forma puntual y también habrá cierres nocturnos para evitar retenciones.