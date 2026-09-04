Imprudencia al volante en Mallorca: cazado un motorista circulando sin casco en plena Vía de Cintura

La imprudencia y la falta de seguridad han vuelto a ser protagonistas en las carreteras de Mallorca. Un motorista ha sido grabado mientras circulaba sin el casco reglamentario a través de la Vía de Cintura de Palma, en un episodio que ha generado una profunda indignación y asombro entre el resto de los usuarios de la vía.

Los hechos se produjeron a plena luz del día y en medio del tráfico habitual de esta concurrida arteria de la capital balear. La escena no tardó en captar la atención de los conductores que transitaban por la zona en ese instante, muchos de los cuales no salían de su asombro ante la temeridad de la maniobra.

Tal y como se aprecia con claridad en las imágenes difundidas en el vídeo, el varón maneja el vehículo a cara descubierta. Paradójicamente, la mujer que viaja en el asiento trasero como pasajera sí hace uso del casco de protección, lo que remarca aún más la flagrante infracción cometida por el propio conductor.

Conducir una motocicleta o ciclomotor sin casco de seguridad (o no llevarlo adecuadamente abrochado) constituye una infracción grave según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La sanción contempla una multa económica de 200 euros y quita hasta cuatro puntos del permiso de conducir.

Además, los agentes de la autoridad tienen la facultad de inmovilizar el vehículo de forma inmediata si el conductor no dispone de un casco para reanudar la marcha.

Cabe recordar que, pese a que no se recoge en el Código Penal como un delito por sí mismo, conducir sin casco puede agravar un proceso judicial si se suma a conductas penadas, como la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas o la conducción temeraria (con poner en peligro manifiesto la vida o integridad de las personas).

Por si fuera poco, en caso de accidente de tráfico, la ausencia del casco tiene un impacto en la cobertura del seguro. La aseguradora abonará los daños causados a terceros, pero las indemnizaciones por lesiones propias del conductor se reducen de forma drástica o se deniegan por agravación del riesgo y concurrencia de culpas.