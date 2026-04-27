Pique entre conductores en el Paseo Marítimo de Palma: se saltan semáforos en rojo y casi arrollan a un patinete

El Paseo Marítimo de Palma se convirtió durante unos minutos en un peligroso circuito de carreras. Los protagonistas son dos conductores descerebrados que decidieron iniciar un pique al volante que podría haber tenido consecuencias nefastas tanto para ellos como para el resto de usuarios de la vía.

Los hechos sucedieron el pasado sábado a plena luz del día cuando los dos individuos, lejos de conducir de manera responsable y de acuerdo con las reglas de tráfico más básicas, emprendieron una batalla a toda velocidad durante un buen tramo de la Avenida Gabriel Roca, tal y como se puede ver en las imágenes que ofrece OKBALEARES.

Por causas que se desconocen, el conductor que va en primera posición impide en todo momento adelantar a su rival tanto por el carril izquierdo como por el derecho, realizando zig zags y bruscas frenadas que podrían haber provocado un fuerte accidente, todo ello a una gran velocidad impropia para esta vía. El otro conductor, en vez de desistir, prosigue en sus intentos de adelantar, aunque sin éxito.

Por si fuera poco, ambos conductores hacen caso omiso a las señales de tráfico y se saltan varios semáforos en rojo. De hecho, como consecuencia de esta actitud irresponsable al volante, en un momento del pique están cerca de arrollar a un hombre que estaba cruzando correctamente un paso de cebra con su patinete.

La situación podría haber acabado en una tragedia, pero finalmente no hubo consecuencias de ningún tipo para nadie y ambos conductores continuaron su marcha en dirección a la Catedral de Palma.

Cabe recordar que este tipo de comportamientos en la carretera o en la autopista están duramente sancionados con la retirada del carnet de conducir al tratarse de un delito de conducción temeraria, que incluso en algunos casos puede ser sancionado con penas de prisión.