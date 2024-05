El PSOE de Coslada que apoya a los vecinos ‘tapiados’ por un edificio aprobó su altura en 2010

El PSOE de Coslada que ha lamentado públicamente la situación de los vecinos afectados por la construcción de un edificio que levanta un muro frente a sus casas -de la promoción Residencial Paladium- es el mismo que en el año 2010 aprobó que los pisos fueran tapiados, cuando su Ejecutivo local decidió ampliar el número de alturas del nuevo bloque. De hecho, el alcalde es la misma persona: Ángel Viveros fue primer edil entre 2007 y 2011; después gobernó el PP y, en 2015, Viveros ocupó de nuevo el cargo.

El Plan Especial de Mejora Urbana (PEMU) de La Rambla, que incluye el edificio afectado y la parcela en la que se está construyendo, surgió con el gobierno popular en 2007, pero fue en 2010 cuando el Ayuntamiento, regido por el PSOE, modificó el espacio a aprovechar y lo amplió de 6.000 m² a 8.000, aunque se mantenían las mismas alturas en un principio.

Sin embargo, no informaron a las promotoras sobre la modificación, por lo que cuando trazaron los planos de edificabilidad no cuadraban los números, según fuentes consultadas por OKDIARIO. El actual Ejecutivo se respalda en que la modificación del plan urbano se aprobó por unanimidad en el pleno, aunque esa votación daba luz verde a la ampliación de metros cuadrados, no a cómo abordar ese incremento. Es decir, podría haber ganado ese espacio con la suma de una planta subterránea de parking o de espacios verdes en lugar de una piscina, apuntan los expertos, pero la Junta de Gobierno socialista decidió que los ganara en altura.

Además, cuando tomaron esa decisión no se trasladó la información en ningún momento a los vecinos afectados, que se enteraron por la publicidad de la promoción del nuevo bloque, donde ya aparecía modificado el dato del número de plantas que se construirían.

Algunos de ellos solicitaron una reunión con el Ayuntamiento. Cuando acudieron al encuentro, ni siquiera fue el alcalde quien les recibió, cuentan, y tampoco le aportaron ninguna solución ni la posibilidad de estudiarlo. La respuesta fue que no se podía hacer nada porque es legal y, de intervenir, podrían incurrir en un delito de prevaricación.

La cortina de humo a la que ha recurrido el consistorio es la de apuntar únicamente a la constructora del Residencial Paladium, de la que dicen que construyó las viviendas ahora afectadas a sabiendas de lo que ocurriría. Así, da a entender que, en todo caso, la única responsabilidad sería técnica. Sin embargo, sí que existiría la responsabilidad política: la de no vigilar el proceso comercial ni el proceso de construcción.

De un ático a un piso con patio de luces

Ahora, los vecinos han visto cómo, de repente, su terraza quedaba reducida a un patio de luces gracias a un edificio de ocho plantas que en principio iban a ser seis. La mayor parte de los perjudicados compraron las viviendas sobre plano y teniendo fe ciega en una buena inversión: un piso céntrico en un bloque moderno -construido en el lugar que ocupaba la conocida discoteca Paladium hasta 2019-, compuesto por 67 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, con trastero, garaje y azotea. Desde los áticos, que ya se han depreciado económicamente, se podía ver el centro comercial de Coslada y otras zonas de la localidad, tanto edificios como árboles.

Las casas han perdido, por razones obvias, valor en el mercado. Los dueños, casi todos jubilados que no pueden gastar sus recursos en abogados para un proceso que no saben cuánto se puede alargar, se gastaron alrededor de 230.000 euros en sus propiedades -en función de las características-. Ahora, en lugar de tener un ático de ese precio, tienen un piso con un patio de luces y escasa luz, y la distancia entre las fachadas de los bloques es de 5 metros.

Algunos inquilinos que los tienen alquilados ya han expresado su deseo de marcharse al verse viviendo a la sombra de la nueva construcción, aún con cascotes, polvo y ruidos. Con ello, muchos arrendatarios ven peligrar unos ingresos que son su sustento dadas sus justas pensiones.