El PP incluirá en su plan de protección al menor la verificación de la edad de los usuarios en las redes

El PP incluirá en su plan de protección al menor la verificación de la edad de los usuarios tanto en las redes como en los sistemas operativos de los dispositivos que se pongan a la venta en España. Es una de las propuestas a las que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva.

Este sistema permitirá que la validación sea «transparente» para el usuario y se «garantizará el anonimato absoluto», aseguran fuentes populares. «El sistema confirmará que el usuario es mayor de edad sin necesidad de ceder datos de identidad o historial de navegación a las plataformas», completan.

Además, todos los dispositivos vendidos en España deberán llevar controles parentales preinstalados por defecto, «permitiendo a los padres monitorizar el tiempo de pantalla, restringir webs y mejorar la calidad del sueño de sus hijos».

Esta es una de las principales medidas del Plan de Protección del Menor que la formación presentará y que busca restringir el contenido inapropiado tanto en redes como en todo el ecosistema de internet. Para conformar de la mejor manera esta hoja de ruta, el lunes, Feijóo se reunió con la Plataforma Control Z con el objetivo de escuchar sus propuestas y compartir las medidas de los populares.

Otra de las grandes novedades del plan es la obligación de un etiquetado por edades de todos los contenidos digitales. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo exigirá que todo archivo audiovisual incluya marcas visuales y que los metadatos identifiquen tanto su temática como la edad recomendada para su visualización. Los populares pretenden emular el sistema de otros productos como los videojuegos.

La aplicación del etiquetado

Génova plantea que las plataformas sean las responsables de facilitar herramientas a los generadores de contenido para poder llevar a cabo este etiquetado. Además, a partir de los metadatos, los sistemas de las plataformas no mostrarán automáticamente los contenidos que no sean aptos para los usuarios en función de su edad, aplicando una especie de filtro automático.

Feijóo y su equipo tienen claro que esta batalla no puede quedar circunscrita a la legislación española. Por eso, impulsarán este código de etiquetas en la Unión Europea, siguiendo el modelo PEGI.

El sistema PEGI es el estándar europeo diseñado para ayudar a los padres y consumidores a tomar decisiones informadas al comprar videojuegos. Este sistema mide la idoneidad del contenido para determinadas franjas de edad. Es un sistema autorregulado por la industria que ha demostrado ser muy eficaz desde su creación en el año 2003.

Límites contra la adicción

El PP incorpora estas medidas a otras que ya anunció, como sus propuestas relacionadas con las restricciones de edad para abrir cuentas en redes sociales. Los populares propusieron la necesidad de una autorización parental para la apertura de redes entre los 14 y 16 años.

También plantearon una especie de «toque de queda digital» con el objetivo de asegurar que los menores de 16 años pudieran descansar. Se establecería un bloqueo de las aplicaciones entre las 22:00 horas y las 08:00 horas.

Además, los populares han admitido estar en contra del llamado «scroll infinito», por lo que ya ha anunciado que promoverá a instancias europeas protocolos en contra de los software adictivos.